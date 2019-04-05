Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı Özgür Ozan'ın çocukları görenleri şaşırtıyor

13 yıldır ekranlarda olan ve ekranların en uzun soluklu yapımlarından biri olan Arka Sokaklar'da Hüsnü Çoban karakterini canlandıran Özgür Ozan ile ilgili vatandaşlar internette bazı sorulara cevap arıyor. Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı Özgür Ozan ile ilgili en merak edilen soruların başında ise çocukları geliyor. Gerçek hayatında 2 çocuğu bulunan Özgür Ozan'ın çocukları görenleri hayli şaşırtıyorlar. İşte başta Arka Sokaklar'ın yıldızları olmak üzere ünlülerin çocukları...

05.04.2019 02:54 - Son Güncelleme: 05.04.2019 02:56 BU GALERİYİ PAYLAŞ





