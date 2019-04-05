GaleriMagazin

Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı Özgür Ozan'ın çocukları görenleri şaşırtıyor

13 yıldır ekranlarda olan ve ekranların en uzun soluklu yapımlarından biri olan Arka Sokaklar'da Hüsnü Çoban karakterini canlandıran Özgür Ozan ile ilgili vatandaşlar internette bazı sorulara cevap arıyor. Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı Özgür Ozan ile ilgili en merak edilen soruların başında ise çocukları geliyor. Gerçek hayatında 2 çocuğu bulunan Özgür Ozan'ın çocukları görenleri hayli şaşırtıyorlar. İşte başta Arka Sokaklar'ın yıldızları olmak üzere ünlülerin çocukları...

05.04.2019 02:54 - Son Güncelleme: 05.04.2019 02:56
Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı Özgür Ozan'ın çocukları görenleri şaşırtıyor

Her bölümü ile fırtınalar estiren Arka Sokaklar 501. bölümüyle ekranlara gelecek. Dizide Hüsnü Çoban karakterini canlandıran Özgür Ozan ile ilgili vatandaşlar internette bazı sorulara cevap arıyor. Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı Özgür Ozan ile ilgili en merak edilen soruların başında ise çocukları geliyor. İşte Özgür Ozan'ın ailesi ve çocukları.

Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı Özgür Ozan'ın çocukları görenleri şaşırtıyor

Sibel Can ile Hakan Ural'ın kızları Melisa Ural'ın değişimi herkesi şaşırttı!

Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı Özgür Ozan'ın çocukları görenleri şaşırtıyor

ÖZCAN DENİZ

Özcan Deniz'in oğlu ile çektirdiği fotoğraf sosyal medyayı salladı. 9. ay pozu veren Özcan Deniz ve oğluna kısa sürede yüz binlerce beğeni geldi.

Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı Özgür Ozan'ın çocukları görenleri şaşırtıyor

ÖZLEM KAYMAZ VE KIZI TARA

Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı Özgür Ozan'ın çocukları görenleri şaşırtıyor

ÖZLEM KAYMAZ VE KIZI TARA

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Bizim Hikaye oyuncuları Hazal Kaya ile Burak Deniz arasındaki fark herkesi şaşırttı!
Bizim Hikaye oyuncuları Hazal Kaya ile Burak Deniz arasındaki fark herkesi şaşırttı!