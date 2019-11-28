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Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı Özgür Ozan'ın benzeri oldukça şaşırttı! Yok artık diyeceksiniz

Arka Sokaklar dizisinde 14 sezondur Hüsnü Çoban karakterini canlandıran Özgür Ozan öyle bir isimler benzer çıktı ki şaşıp kalmamak elde değil. O ismin kim olduğunu görünce çok şaşıracaksınız. 5 Ocak 1966'da Bolu'da doğan Özgür Ozan sinema, tiyatro ve dizi oyuncusu. Kanal D'nin sevilen dizisi Arka Sokaklar'da Hüsnü karakterini canlandırıyor. 1985 yılına kadar profesyonel olarak basketbol oynadı. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü'nü bitirdi.

28.11.2019 13:26 - Son Güncelleme: 28.11.2019 13:29
Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı Özgür Ozan'ın benzeri oldukça şaşırttı! Yok artık diyeceksiniz

Arka Sokaklar dizisinde 500 bölümü aşkın süredir Hüsnü Çoban karakterini canlandıran Özgür Ozan artık tüm Türkiye'nin hafızasına Hüsnü Çoban olarak kazındı. O ise dünyaca ünlü kardeşlerin babası çıktı. 'Nasıl olur?' demeyin. Hüsnü Çoban karakterini canlandıran Özgür Ozan o isimle neredeyse ikiz gibi! Görünce çok şaşıracaksınız.

Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı Özgür Ozan'ın benzeri oldukça şaşırttı! Yok artık diyeceksiniz

Gigi Hadid'in babası ve Hüsnü Çoban

Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı Özgür Ozan'ın benzeri oldukça şaşırttı! Yok artık diyeceksiniz

Aleyna Tilki ve İngiliz makyaj sanatçısı Florence Rose arasındaki benzerlik, Aleyna Tilki'nin paylaştığı fotoğraflarla ortaya çıkmıştı.

Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı Özgür Ozan'ın benzeri oldukça şaşırttı! Yok artık diyeceksiniz

Serenay Sarıkaya ve Gizem Kerimoğlu benzerliği de şaşırtıcı.

Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı Özgür Ozan'ın benzeri oldukça şaşırttı! Yok artık diyeceksiniz

Demet Özdemir ve Hazar Ergüçlü'yü birbirine benzeten çok.

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