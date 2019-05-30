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Arka Sokaklar'ın Hakan'ı Ozan Çobanoğlu'nun babası ünlü bir isim çıktı! Bakın kim

Arka Sokaklar dizisinde uzun süredir Hakan karakterini canlandıran Ozan Çobanoğlu izleyicilerin beğenisini kazandı. Dizide eşi Aylin ile sık sık sıkıntılar yaşayan Hakan karakterini canlandırıyor. Daha önce pek çok dizide rol alan Ozan Çobanoğlu, 2016 yılında eşi Ezgi Sertel ile evlenmişti. Peki Ozan Çobanoğlu'nun babasının kim olduğunu biliyor musunuz? Oğlundan daha ünlü olan o babayı duyunca çok şaşıracaksınız. İşte başta Arka Sokaklar'ın Hakan'ı Ozan Çobanoğlu olmak üzere ünlülerin akrabalıkları.

30.05.2019 17:21 - Son Güncelleme: 30.05.2019 17:23
Arka Sokaklar'ın Hakan'ı Ozan Çobanoğlu'nun babası ünlü bir isim çıktı! Bakın kim

Arka Sokaklar dizisinde Hakan karakterini canlandırıyor Ozan Çobanoğlu. Diziye sonradan katılan Ozan Çobanoğlu 2016 yılında sunucu Ezgi Sertel ile hayatını birleştirmişti.

Arka Sokaklar'ın Hakan'ı Ozan Çobanoğlu'nun babası ünlü bir isim çıktı! Bakın kim

Ozan Çobanoğlu'nun şöhreti tabi ki bu dizi ile gelmedi. Babası ondan çok daha ünlü çıktı. Ozan Çobanoğlu'nun babasının kim olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız.

Arka Sokaklar'ın Hakan'ı Ozan Çobanoğlu'nun babası ünlü bir isim çıktı! Bakın kim

Can Yaman ve babası

Arka Sokaklar'ın Hakan'ı Ozan Çobanoğlu'nun babası ünlü bir isim çıktı! Bakın kim

Sen Anlat Karadeniz oyuncusu, mankenler kraliçesi olarak anılan Yeşilçam'ın yıldızı Bahar Erdeniz'in oğlu çıktı. ATV'nin rekortmen dizisi Sen Anlat Karadeniz reytinglerde zirvedeki yerini korumayı başarırken, genç oyuncu hakkında ortaya çıkan gerçek herkesi şaşkına çevirdi. Yeşilçam efsanesi Bahar Erdeniz, Sen Anlat Karadeniz'in genç oyuncusunun annesi çıktı. İşte ünlülerin çocukları...

Arka Sokaklar'ın Hakan'ı Ozan Çobanoğlu'nun babası ünlü bir isim çıktı! Bakın kim

Bahar Erdeniz LCC (Language and Culture Centre) ve Günaydın Gazetesi'nin ortaklaşa düzenlediği Mankenler Kraliçesi Yarışması'na katıldı. 21 Mayıs 1971'de Emek Sineması'nda yapılan yarışmada birincilik tacının sahibi oldu. Afacan Küçük Serseri filmi ile sinemaya geçti.

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