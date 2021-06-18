Arka Sokaklar'ın eski yıldızı Gamze Özçelik'in kız kardeşleri gözlerden uzak yaşıyor ama... Kardeşlerin benzerliği inanılmaz

Ekranlardan elini eteğini çekerek kendisini hayır işleri yapmaya adayan ve binlerce insanın umuduna ışık olan Gamze Özçelik'in özel hayatı hayranları tarafından merak ediliyor. Özellikle 4 kız kardeş olan Gamze Özçelik'in kardeşi Meltem Özçelik, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor. Diğer kardeşlerin sesi soluğu çıkmasa da daha önce yaptıkları işlerden tanınıyorlar. İşte Gamze Özçelik'in kardeşleri olmak üzere ünlülerin kardeşleri..