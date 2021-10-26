Arka Sokaklar’ın Ali Komiseri Alp Korkmaz’ın yeni adresi belli oldu! Rolü sevenlerini çok şaşırtacak! Sadakatsiz dizisinde...

Arka Sokaklar'ın Ali Komiseri Alp Korkmaz'ın Sadakatsiz dizisi ile anlaştığı iddia edildi. Korkmaz'dan açıklama gelmezken iddialar hayranlarını heyecanlandırdı. Kanal D'nin sevilen dizisi Arka Sokaklar'da yaprak dökümü yaşanıyor. Son olarak Alp Korkmaz'ın hayat verdiği Ali Komiser karakteri şehit edildi. Korkmaz'ın diziden ayrılmasıyla gözler yeni projesine çevrildi. Ekranlarda yayınlandığı ilk günden beri ilgi ile izlenen Sadakatsiz dizisi ile anlaştığı ileri sürülen başarılı oyuncunun dizideki karakteri de belli oldu.