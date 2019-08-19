Arka Sokaklar'da yaprak dökümü! Furkan Göksel'den sonra diziden bir oyuncu daha ayrıldı!
13 sezondur Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıkan Arka Sokaklar dizisinden şaşırtan veda... 9 yıldır diziye devam eden Arka Sokaklar'ın Pınar'ı İpek Yaylacıoğlu diziye veda ettiğini açıkladı. Geçtiğimiz günlerde de Metin karakterine hayat veren Furkan Göksel diziden ayrılmıştı... Diziye daha sonradan katılan İpek Yaylacıoğlu Türkiye'nin gözleri önünde büyüdü. Dizinin diğer oyuncuları da yıllar içerisinde değişti. İşte Arka Sokaklar oyuncularının yıllar içerisindeki değişimleri.
19.08.2019 12:12
- Son Güncelleme: 19.08.2019 12:13
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