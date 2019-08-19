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Arka Sokaklar'da yaprak dökümü! Furkan Göksel'den sonra diziden bir oyuncu daha ayrıldı!

13 sezondur Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıkan Arka Sokaklar dizisinden şaşırtan veda... 9 yıldır diziye devam eden Arka Sokaklar'ın Pınar'ı İpek Yaylacıoğlu diziye veda ettiğini açıkladı. Geçtiğimiz günlerde de Metin karakterine hayat veren Furkan Göksel diziden ayrılmıştı... Diziye daha sonradan katılan İpek Yaylacıoğlu Türkiye'nin gözleri önünde büyüdü. Dizinin diğer oyuncuları da yıllar içerisinde değişti. İşte Arka Sokaklar oyuncularının yıllar içerisindeki değişimleri.

19.08.2019 12:12 - Son Güncelleme: 19.08.2019 12:13
Arka Sokaklar'da yaprak dökümü! Furkan Göksel'den sonra dizisinden bir oyuncu daha ayrıldı!

DİZİDE YAPRAK DÖKÜMÜ

13 sezondur yayın hayatına devam eden Arka Sokaklar'dan oyuncular bir bir ayrılıyor.

Arka Sokaklar'da yaprak dökümü! Furkan Göksel'den sonra dizisinden bir oyuncu daha ayrıldı!

Arka Sokaklar dizisinde 9 sezondur yer alan ve Pınar karakterine hayat veren İpek Yaylacıoğlu Instagram hesabından diziye veda ettiğini duyurdu

Arka Sokaklar'da yaprak dökümü! Furkan Göksel'den sonra dizisinden bir oyuncu daha ayrıldı!

'9 SENEMİ ANLATMAM MÜMKÜN DEĞİL

Arka Sokaklar'ın setinden çektirdiği fotoğrafları paylaşan oyuncu, "Yüzlerce fotoğraf koysam da, sizin sevginiz ve desteğinizle tamamladığım 9 senemi anlatmam mümkün değil.

Arka Sokaklar'da yaprak dökümü! Furkan Göksel'den sonra dizisinden bir oyuncu daha ayrıldı!

İyi ki varsınız, iyi ki hepinizi tanımışım. Her şey için teşekkür ederim. Sizi çok seviyorum." dedi.

Arka Sokaklar'da yaprak dökümü! Furkan Göksel'den sonra dizisinden bir oyuncu daha ayrıldı!

FURKAN GÖKSEL DE DİZİYE VEDA ETMİŞTİ

Dizide Hüsnü Çoban'ın oğlu Metin karakterini oynayan Furkan Göksel de Instagram hesabından paylaşım yaparak diziye veda ettiğini duyurmuştu

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