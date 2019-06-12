Arka Sokaklar Pınar Aydın kimdir kaç yaşında yıllar sonra o görüntüsüyle sosyal medyayı adeta salladı

2004 yılında Akademi Türkiye ses yarışmacı ise olay olan ve yarışmayı üçüncülükle bitiren Pınar Aydın kimdir, kaç yaşında ve şimdi ne yapıyor mesleği ne soruları merak konusu oldu. Şimdi sade ve sessiz bir hayat süren Pınar Aydın Harun Ovalıoğlu ile evli ve bir oğlu var. Pınar Aydın Arka Sokaklar dizisindeki Pınar rolüyle herkesin dikkatini çekmişti. Oyunculuğu başlamadan önceki hayatıyla da bir süre gündeme gelen Pınar Aydın, oyunculuk kariyerini sonlandırdıktan sonra da sosyal medyanın gözdesi oldu. Pınar Aydın ses yarışmasında ünlü olduktan sonra tamamen sanat dünyasına girdi. Oynadığı dizilerle adından söz ettiren Pınar Aydın, televizyona erken veda edenlerden oldu. Peki dünya evine giren ve bir çocuğu olan Pınar Aydın şuan ne yapıyor?

12.06.2019 10:42 - Son Güncelleme: 12.06.2019 10:45 BU GALERİYİ PAYLAŞ





