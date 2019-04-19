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Alişan yaptığı paylaşımla sosyal medyadan beklediği tepkiyi alamadı: Üzgünüm ama...

Alişan geçtiğimiz gün, yıllar önce çekilen fotoğrafını Instagram'da takipçileri ile paylaştı. Alişan'ın 1 yaşındaki halini paylaşması sosyal medyada "Bakın Burak bana benziyor paylaşımı" algısı yarattı. Ancak sosyal medya kullanıcıları ünlü türkücü Alişan'ın oğlu Burak'ın, annesi Buse Varol'a benzediği yönündeki düşüncelerini paylaştı. Kiminin çocukluk fotoğrafına baktığınızda ne kadar büyük bir değişiklik geçirdiğini düşünecek, kimi için ise hiç değişmemiş diyeceksiniz. İşte çocukluk ve gençlik fotoğraflarıyla ünlü isimler...

19.04.2019 09:49 - Son Güncelleme: 19.04.2019 09:49
Alişan yaptığı paylaşımla sosyal medyadan beklediği tepkiyi alamadı: Üzgünüm ama...

Ünlü türkücü Alişan geçtiğimiz Şubat ayında baba oldu. Eşi Buse Varol ile mutlu evliliğinden olan oğlu Burak'ın kime benzediği konusu sosyal medyada tartışma konusu oldu. Alişan'ın Instagram hesabından yaptığı tbt paylaşımı ise konuyu iyice alevlendirdi. Bir takipçisi Alişan'ın çocukluk fotoğrafını görünce, "Üzgünüm ama Burak annesine benziyor." şeklinde yorumda bulundu. Kiminin çocukluk fotoğrafına baktığınızda ne kadar büyük bir değişiklik geçirdiğini düşünecek, kimi için ise hiç değişmemiş diyeceksiniz. İşte çocukluk ve gençlik fotoğraflarıyla ünlü isimler...

Alişan yaptığı paylaşımla sosyal medyadan beklediği tepkiyi alamadı: Üzgünüm ama...

Rasim Öztekin Instagram hesabından çocukluk fotoğrafını paylaştı.

Alişan yaptığı paylaşımla sosyal medyadan beklediği tepkiyi alamadı: Üzgünüm ama...
Alişan yaptığı paylaşımla sosyal medyadan beklediği tepkiyi alamadı: Üzgünüm ama...

Tarkan çocukluk fotoğrafını; 'Çok erken tanıdım... Çok erken tattım cilvesini kaderin! Zamansız büyüdüm... Şimdi kayıp çocukluk günlerim' notuyla paylaşıp 'tbt' yaptı.

Alişan yaptığı paylaşımla sosyal medyadan beklediği tepkiyi alamadı: Üzgünüm ama...

Kısa sürede büyük ilgi gören fotoğraf binlerce beğeni aldı. Bazı takipçileri Tarkan'ın fotoğrafının altına; 'Masum surat kalbinin güzelliği yüzüne yansımış, kızın ve eşinle bir ömür mutluluklar' yorumunda bulundu.

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