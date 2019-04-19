Alişan yaptığı paylaşımla sosyal medyadan beklediği tepkiyi alamadı: Üzgünüm ama...

Ünlü türkücü Alişan geçtiğimiz Şubat ayında baba oldu. Eşi Buse Varol ile mutlu evliliğinden olan oğlu Burak'ın kime benzediği konusu sosyal medyada tartışma konusu oldu. Alişan'ın Instagram hesabından yaptığı tbt paylaşımı ise konuyu iyice alevlendirdi. Bir takipçisi Alişan'ın çocukluk fotoğrafını görünce, "Üzgünüm ama Burak annesine benziyor." şeklinde yorumda bulundu. Kiminin çocukluk fotoğrafına baktığınızda ne kadar büyük bir değişiklik geçirdiğini düşünecek, kimi için ise hiç değişmemiş diyeceksiniz. İşte çocukluk ve gençlik fotoğraflarıyla ünlü isimler...