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Arka Sokaklar dizisinin 'Murat'ı Uğur Pektaş son haliyle şaşırttı

Arka Sokaklar dizisinde 'Murat' karakterini canlandıran Uğur Pektaş'ın son hali görenleri hayrete düşürdü... Uzun süredir ekranlarda bir projede yer almayan başarılı oyuncu Uğur Pektaş, sosyal medya paylaşımıyla olay oldu. Uğur Pektaş'ın son halini gören hayranları, fotoğrafa sayısız yorum yaptı. İşte Arka Sokaklar'ın 'Komiser Murat Ateş'i Uğur Pektaş'ın herkesi şaşkına çeviren son hali...

20.01.2020 22:48 - Son Güncelleme:
Arka Sokaklar dizisinin 'Murat'ı Uğur Pektaş son haliyle şaşırttı

Arka Sokaklar dizisinde 'Murat Ateş' karakterini canlandıran ekranların sevilen ismi Uğur Pektaş'ın son hali görenleri şaşırttı.

Arka Sokaklar dizisinin 'Murat'ı Uğur Pektaş son haliyle şaşırttı

Uzun süredir ekranlarda bir projede yer almayan Uğur Pektaş, sosyal medya paylaşımıyla olay oldu.

Arka Sokaklar dizisinin 'Murat'ı Uğur Pektaş son haliyle şaşırttı

Uğur Pektaş'ın son halini gören hayranları, fotoğrafa sayısız yorum yaptı.

Arka Sokaklar dizisinin 'Murat'ı Uğur Pektaş son haliyle şaşırttı

İşte Arka Sokaklar dizisinde 'Komiser Murat Ateş' karakterine hayat veren Uğur Pektaş'ın herkesi şaşırtan son hali...

Arka Sokaklar dizisinin 'Murat'ı Uğur Pektaş son haliyle şaşırttı

Uğur Pektaş

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