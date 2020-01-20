Arka Sokaklar dizisinin 'Murat'ı Uğur Pektaş son haliyle şaşırttı

Arka Sokaklar dizisinde 'Murat' karakterini canlandıran Uğur Pektaş'ın son hali görenleri hayrete düşürdü... Uzun süredir ekranlarda bir projede yer almayan başarılı oyuncu Uğur Pektaş, sosyal medya paylaşımıyla olay oldu. Uğur Pektaş'ın son halini gören hayranları, fotoğrafa sayısız yorum yaptı. İşte Arka Sokaklar'ın 'Komiser Murat Ateş'i Uğur Pektaş'ın herkesi şaşkına çeviren son hali...

20.01.2020 22:48 - Son Güncelleme: BU GALERİYİ PAYLAŞ





