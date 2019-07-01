Arda Turan’dan ‘göbek’ açıklaması: Videoda göründüğü gibi bir göbeğim yok
Medipol Başakşehir'de forma giyen Arda Turan, geçtiğimiz hafta ailesi ve futbolcu arkadaşlarıyla çıktığı Bodrum tatilinde görüntülenmiş, göbekli fotoğrafı sosyal medyada gündem olmuştu. Burak Yılmaz'ın fotoğraf paylaşarak destek olmasının ardından Arda Turan'dan da açıklama geldi.
01.07.2019 17:46
- Son Güncelleme: 01.07.2019 17:46
Arda Turan, geçtiğimiz hafta futbolcu arkadaşlarıyla çıktığı Bodrum tatilinde görüntülenmiş, göbekli fotoğrafı sosyal medyada gündem olmuştu.
Bir magazin programına konuşan Turan o görüntülerle ilgili şu ifadeleri dile getirdi:
"Tendonum yırtıldığı için iki ay botla gezdim. Şunu da belirteyim; videoda göründüğü gibi bir göbeğim yok."
"20 GÜNE ESKİ FORMUMA DÖNERİM"
"Açıdan dolayı öyle çıkmış. Temmuz'da idmanlar başlıyor. 20 günde eski formuma dönerim, sorun yok."
Turan ile birlikte tatilde olan Burak Yılmaz da bir paylaşımda bulunarak Turan'a destek oldu. Yılmaz, Turan'ın fotoğrafını paylaşarak "Fişek gibi" notuyla yayınlamıştı.