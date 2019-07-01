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Yıllar sonra ortaya çıktı! Müge Anlı reyting rekorları kıran dizide rol aldı

ATV ekranında yayınlanan 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' programı Türkiye'nin gündemine oturmuş cinayetleri aydınlatan, kayıpları bulan ve yıllardır zirveden inmeyen fenomen programı ile ses getirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde sezon finali yapan programın yeni sezona Eylül ayı içerisinde başlaması bekleniyor. Programın başarılı sunucusu Müge Anlı'nın ise yıllar önce dönemin reyting rekorları kıran dizisinde konuk oyuncu olarak rol aldığı ortaya çıktı. İşte Anlı'nın oynadığı o dizi ve canlandırdığı rol... Öğrenince çok şaşıracaksınız!

01.07.2019 18:43 - Son Güncelleme: 01.07.2019 18:50
Yıllar sonra ortaya çıktı!Müge Anlı reyting rekorları kıran dizide rol aldı

Müge Anlı rol aldığı diziyle de gündeme geldi. Türkiye'nin 'güçlü kadın' denildiğinde akla gelen isimlerinden Müge Anlı, ATV'deki programının dışında bir de dizide oynadı. Yine programıyla bağdaşan bir iş yapan Müge Anlı, birçok oyuncuya taş çıkarttı.

İşte Müge Anlı'nın oynadığı dizi...

Yıllar sonra ortaya çıktı!Müge Anlı reyting rekorları kıran dizide rol aldı

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Yıllar sonra ortaya çıktı!Müge Anlı reyting rekorları kıran dizide rol aldı

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Yıllar sonra ortaya çıktı!Müge Anlı reyting rekorları kıran dizide rol aldı

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