Yıllar sonra ortaya çıktı! Müge Anlı reyting rekorları kıran dizide rol aldı

Müge Anlı rol aldığı diziyle de gündeme geldi. Türkiye'nin 'güçlü kadın' denildiğinde akla gelen isimlerinden Müge Anlı, ATV'deki programının dışında bir de dizide oynadı. Yine programıyla bağdaşan bir iş yapan Müge Anlı, birçok oyuncuya taş çıkarttı.

İşte Müge Anlı'nın oynadığı dizi...