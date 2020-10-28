Haberler Galeri Magazin Arda Turan ve eşi Aslıhan Doğan Turan üçüncü çocuk için doktor izni bekliyor!

Arda Turan ve eşi Aslıhan Doğan Turan üçüncü çocuk için doktor izni bekliyor!

2018 yılında nikah masasına oturan ve kısa bir süre sonra ilk çocukları Hamza Arda'yı kucağına alan Arda Turan ve Aslıhan Doğan Turan çifti, üçüncü bebek için beklemede. Her fırsatta geniş bir aile olmak istediğini vurgulayan Aslıhan Doğan Turan, ikinci çocukları Asil Aslan'ı 4 ay önce dünyaya getirdi. Genç anne Aslıhan Doğan Turan 3'üncü bebeğine hamile kalmak için doktorundan izin çıkmasını bekliyor.

28.10.2020 17:13 - Son Güncelleme: 28.10.2020 17:15
Arda Turan ve eşi Aslıhan Doğan Turan üçüncü çocuk için doktor izni bekliyor!

Galatasaraylı futbolcu Arda Turan ile Mart 2018'de evlenen Aslıhan Doğan Turan oğulları Hamza Arda'yı 2018'de, Asil Aslan'ı 30 Haziran'da dünyaya getirmişti. Aslıhan Doğan Turan üçüncü çocuk için doktorundan izin çıkmasını bekliyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Arda Turan ve eşi Aslıhan Doğan Turan üçüncü çocuk için doktor izni bekliyor!

Posta'nın haberine göre; Asil Aslan'ı sezaryenle dünyaya getiren Aslıhan Doğan Turan'ın bu kez gönlünden bir kız geçiyor.

Ünlüler aleminde tek çocuk sahibi olan isimlerin yanı sıra bu sayıyla yetinmeyenler de var. İşte ünlülerin çocukları...

Arda Turan ve eşi Aslıhan Doğan Turan üçüncü çocuk için doktor izni bekliyor!

İŞTE ÜNLÜLERİN ÇOCUKLARI

Pelin Akil'in eşi Anıl Altan ve ikizleri

Alin ve Lina

Arda Turan ve eşi Aslıhan Doğan Turan üçüncü çocuk için doktor izni bekliyor!
Arda Turan ve eşi Aslıhan Doğan Turan üçüncü çocuk için doktor izni bekliyor!
DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Hande Erçel'den siyahlar içinde dekolteli fotoğraflar! Hande Erçel'in pozlarına Kerem Bürsin...
Hande Erçel'den siyahlar içinde dekolteli fotoğraflar! Hande Erçel'in pozlarına Kerem Bürsin...