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Arda Turan ve eşi Aslıhan Doğan Turan üçüncü çocuk için doktor izni bekliyor!

2018 yılında nikah masasına oturan ve kısa bir süre sonra ilk çocukları Hamza Arda'yı kucağına alan Arda Turan ve Aslıhan Doğan Turan çifti, üçüncü bebek için beklemede. Her fırsatta geniş bir aile olmak istediğini vurgulayan Aslıhan Doğan Turan, ikinci çocukları Asil Aslan'ı 4 ay önce dünyaya getirdi. Genç anne Aslıhan Doğan Turan 3'üncü bebeğine hamile kalmak için doktorundan izin çıkmasını bekliyor.

28.10.2020 17:13 - Son Güncelleme: 28.10.2020 17:15 BU GALERİYİ PAYLAŞ





