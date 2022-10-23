Arda Turan ile Aslıhan Doğan Turan'ın oğlu Hamza 4 yaşında! Doğum günü pastasını görenler şaştı kaldı: "Hiç böyle pasta görmemiştim"

Hamza Arda ve Asil Aslan adında iki oğlu bulunan Turan, üçüncü kez anne olmayı istediğini de; "Kısmet olursa ikimizin de istediği bir şey… Arayı açmadan üçüncü çocuğu doğurmak isterim. İki oğlum var ve üçüncüsü kız olursa çok mutlu olurum. Kızım olursa adının Farah Aslıhan olmasını istiyorum." sözleriyle dile getirmişti.