Arda Turan ile Aslıhan Doğan Turan'ın oğlu Hamza 4 yaşında! Doğum günü pastasını görenler şaştı kaldı: "Hiç böyle pasta görmemiştim"
Arda Turan ile Aslıhan Doğan Turan'ın oğlu Hamza 4 yaşında! Doğum günü pastasını görenler şaştı kaldı. Arda Turan ile 2018'de nikah masasına oturan Aslıhan Doğan Turan Instagram paylaşımlarıyla dikkat çekti. Hamza Arda ve Asil Aslan adında iki oğlu bulunan Aslıhan Doğan Turan, "Hiç böyle pasta görmemiştim" notuyla oğlu Hamza'nın doğum gününden paylaşımlar yaptı. Arda Turan'ın oğlu Hamza Turan'ın doğum günü pastası sosyal medyanın çok konuşulanları arasına girdi.
23.10.2022 13:27 - Son Güncelleme: 23.10.2022 13:36
"HİÇ BÖYLE PASTA GÖRMEMİŞTİM"
Arda Turan ile Aslıhan Doğan Turan'ın oğlu Hamza 4 yaşında! Doğum günü pastasını görenler şaştı kaldı.
Arda Turan ile 2018'de nikah masasına oturan Aslıhan Doğan Turan, eşinin kendisinden daha romantik olduğunu ifade etmiş ve "Arda'yla tanışıklığımız 2005 yılına dayanıyor. 10 yıl boyunca arkadaş kaldık. İlişkimiz 2015 yılında başladı" demişti.
Hamza Arda ve Asil Aslan adında iki oğlu bulunan Turan, üçüncü kez anne olmayı istediğini de; "Kısmet olursa ikimizin de istediği bir şey… Arayı açmadan üçüncü çocuğu doğurmak isterim. İki oğlum var ve üçüncüsü kız olursa çok mutlu olurum. Kızım olursa adının Farah Aslıhan olmasını istiyorum." sözleriyle dile getirmişti.