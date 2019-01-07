Arda Turan, eşi Aslıhan Doğan'a aldığı 2 milyon lira değerindeki hediyeden vazgeçti! İşte ünlülerin araçları

Arda Turan ile eşi Aslıhan Doğan'ın geçtiğimiz ay Hamza Arda adından bir oğlu olmuştu. Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan'a doğum hediyesi olarak servet değerinde bir jest yapacağı magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Mercedes G 500 marka bir araç sipariş eden ve aracı Almanya'dan İstanbul'a getirten Arda Turan'ın 2 milyon lira değerindeki jestinden son anda vazgeçtiği öğrenildi. İşte ünlülerin servet değerindeki araçları...

7 Ocak 2019 Pazartesi, 10:44:56 Güncelleme: 11:29:20 BU GALERİYİ PAYLAŞ





