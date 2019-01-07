Arda Turan, eşi Aslıhan Doğan'a aldığı 2 milyon lira değerindeki hediyeden vazgeçti! İşte ünlülerin araçları

Arda Turan ile eşi Aslıhan Doğan'ın geçtiğimiz ay Hamza Arda adından bir oğlu olmuştu. Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan'a doğum hediyesi olarak servet değerinde bir jest yapacağı magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Mercedes G 500 marka bir araç sipariş eden ve aracı Almanya'dan İstanbul'a getirten Arda Turan'ın 2 milyon lira değerindeki jestinden son anda vazgeçtiği öğrenildi. İşte ünlülerin servet değerindeki araçları...

7 Ocak 2019 Pazartesi, 10:44:56 Güncelleme: 11:29:20
Arda Turan, eşi Aslıhan Doğan'a aldığı 2 milyon lira değerindeki hediyeden vazgeçti! İşte ünlülerin araçları
Arda Turan, eşi Aslıhan Doğan'a aldığı 2 milyon lira değerindeki hediyeden vazgeçti! İşte ünlülerin araçları

Başakşehirli futbolcu Arda Turan'ın geçtiğimiz ay Hamza Arda isminde çocuğu olmuştu. Çocuğu doğduktan sonra gece hayatına nokta koyan Arda Turan'ın, eşi Aslıhan Doğan Turan'a doğum hediyesi 2 milyon lira değerinde Mercedes G 500 marka bir araç sipariş etmesi magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

Arda Turan, eşi Aslıhan Doğan'a aldığı 2 milyon lira değerindeki hediyeden vazgeçti! İşte ünlülerin araçları
Arda Turan, eşi Aslıhan Doğan'a aldığı 2 milyon lira değerindeki hediyeden vazgeçti! İşte ünlülerin araçları

Aracı Almanya'dan İstanbul'a getirten Turan'ın son anda lüks cipi almaktan vazgeçtiği öğrenildi. Şu sıralar futbol haricinde konuşulmak istemeyen Arda Turan, böyle bir dönemde böyle bir hediye alarak gündeme gelmek istememiş...

İşte ünlülerin araçları...

Arda Turan, eşi Aslıhan Doğan'a aldığı 2 milyon lira değerindeki hediyeden vazgeçti! İşte ünlülerin araçları
Arda Turan, eşi Aslıhan Doğan'a aldığı 2 milyon lira değerindeki hediyeden vazgeçti! İşte ünlülerin araçları

Mustafa Ceceli

Arda Turan, eşi Aslıhan Doğan'a aldığı 2 milyon lira değerindeki hediyeden vazgeçti! İşte ünlülerin araçları
Arda Turan, eşi Aslıhan Doğan'a aldığı 2 milyon lira değerindeki hediyeden vazgeçti! İşte ünlülerin araçları

Aston Martin DB11

Arda Turan, eşi Aslıhan Doğan'a aldığı 2 milyon lira değerindeki hediyeden vazgeçti! İşte ünlülerin araçları
Arda Turan, eşi Aslıhan Doğan'a aldığı 2 milyon lira değerindeki hediyeden vazgeçti! İşte ünlülerin araçları

Koray Avcı

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