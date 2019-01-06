Demet Özdemir ile aşk yaşadağı konuşulan Can Yaman hakkında şaşırtan gerçek! (Ünlülerin burçları)

Son günlerde Demet Özdemir ile aşk yaşadığı iddia edilen Can Yaman magazin dünyasına bomba gibi düştü. Erkenci Kuş dizisiyle adından söz ettiren Can Yaman oyunculuğunun yanı sıra tarzıyla da adından söz ettiriyor. Can Yaman hakkında birçok şeyi merak eden hayranları burcunun ne olduğunu araştırmaya başladı. Peki Can Yaman'ın burcu ne? İşte ünlülerin burçları...

6 Ocak 2019 Pazar, 18:23:31 Güncelleme: 18:30:03
Demet Özdemir ile aşk yaşadağı konuşulan Can Yaman hakkında şaşırtan gerçek! (Ünlülerin burçları)
Demet Özdemir ile aşk yaşadağı konuşulan Can Yaman hakkında şaşırtan gerçek! (Ünlülerin burçları)

ONUR SAYLAK

Boğa

Demet Özdemir ile aşk yaşadağı konuşulan Can Yaman hakkında şaşırtan gerçek! (Ünlülerin burçları)

KIVANÇ TATLITUĞ

Akrep

Demet Özdemir ile aşk yaşadağı konuşulan Can Yaman hakkında şaşırtan gerçek! (Ünlülerin burçları)

MELİSA ASLI PAMUK

Koç

Demet Özdemir ile aşk yaşadağı konuşulan Can Yaman hakkında şaşırtan gerçek! (Ünlülerin burçları)

ALPEREN DUYMAZ

Akrep

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Aras Bulut İynemli'nin okuduğu bölümü duyunca şok olacaksınız! Aras Bulut İynemli nereli? İşte ünlülerin okuduğu bölümler
Aras Bulut İynemli'nin okuduğu bölümü duyunca şok olacaksınız! Aras Bulut İynemli nereli? İşte ünlülerin okuduğu bölümler