Demet Özdemir ile aşk yaşadağı konuşulan Can Yaman hakkında şaşırtan gerçek! (Ünlülerin burçları)
Son günlerde Demet Özdemir ile aşk yaşadığı iddia edilen Can Yaman magazin dünyasına bomba gibi düştü. Erkenci Kuş dizisiyle adından söz ettiren Can Yaman oyunculuğunun yanı sıra tarzıyla da adından söz ettiriyor. Can Yaman hakkında birçok şeyi merak eden hayranları burcunun ne olduğunu araştırmaya başladı. Peki Can Yaman'ın burcu ne? İşte ünlülerin burçları...
6 Ocak 2019 Pazar, 18:23:31 Güncelleme: 18:30:03
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