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Haberler Magazin Arda Kural'ın yeni hali gören 'efsane geri döndü' diyor! Ece Erken ve Yıldız Asyalı ile hafızalara kazınmıştı yerli Leonardo DiCaprio

Arda Kural'ın yeni hali gören 'efsane geri döndü' diyor! Ece Erken ve Yıldız Asyalı ile hafızalara kazınmıştı yerli Leonardo DiCaprio

Arda Kural'ın yeni hali gören 'efsane geri döndü' diyor! Ece Erken ve Yıldız Asyalı ile hafızalara kazınmıştı yerli Leonardo DiCaprio... Geçtiğimiz haftalarda Dilber Ay filminin galasında ortaya çıkan Arda Kural Instagram'dan boy boy yeni kareler paylaştı. Arda Kural'ın yeni halini görenler, 'efsane geri döndü' , 'değişimin böylesi' şeklinde yorumlarda bulundu. İşte 41 yaşındaki Arda Kural'ın son hali...

21.02.2022 10:41 - Son Güncelleme: 21.02.2022 10:41
Arda Kural’ın yeni hali gören ’efsane geri döndü’ diyor! Ece Erken ve Yıldız Asyalı ile hafızalara kazınmıştı yerli Leonardo DiCaprio

Arda Kural'ın yeni hali gören 'efsane geri döndü' diyor! Ece Erken ve Yıldız Asyalı ile hafızalara kazınmıştı yerli Leonardo DiCaprio...

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Arda Kural’ın yeni hali gören ’efsane geri döndü’ diyor! Ece Erken ve Yıldız Asyalı ile hafızalara kazınmıştı yerli Leonardo DiCaprio

Bir dönem yakışıklılığı ile ekranlarda fırtınalar estiren oyuncu Arda Kural geleceğin yıldız oyuncularından biri olarak gösteriliyordu.

Arda Kural’ın yeni hali gören ’efsane geri döndü’ diyor! Ece Erken ve Yıldız Asyalı ile hafızalara kazınmıştı yerli Leonardo DiCaprio

Dünyaca ünlü oyuncu Leonardo DiCaprio'ya fazlasıyla benzeyen Arda Kural daha sonra ortalardan kayboldu. Daha sonra Kural'ın çok zor günler geçirdiği ortaya çıktı.

Arda Kural’ın yeni hali gören ’efsane geri döndü’ diyor! Ece Erken ve Yıldız Asyalı ile hafızalara kazınmıştı yerli Leonardo DiCaprio

2017 yılında Psikonevroz teşhisi konulan ve bir süre tedavi gördü. Sağlığına kavuşmasının ardından Arda Kural, "Ben şöhreti kaldıramamış biri değilim sadece şöhretin mecbur bıraktığı şeyler var onları kaldıramadım. İnsanları seven, kardeş gibi gören biriyim. Kimseye küskünlüğü, kırgınlığım yok. Öfkem vardı. Kendimde aşamadığım şeyler vardı, insan hataları önce kendinde aramalı ben de öyle yaptım ve sorunları aştım." demişti.

Arda Kural’ın yeni hali gören ’efsane geri döndü’ diyor! Ece Erken ve Yıldız Asyalı ile hafızalara kazınmıştı yerli Leonardo DiCaprio

Geçtiğimiz yıllarda ortaya çıkan bu görüntülerle herkesi şaşkına çevirmişti Arda Kural... TikTok video duyurusu ile dikkat çeken Arda Kural'ın yeni halini görenler, 'efsane geri döndü' diyor!

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