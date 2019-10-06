Arda Ayten kimdir kaç yaşında? Kim Milyoner olmak İster Arda Ayten 1 milyonluk istiklal marşı soru ve cevabı

Kazım Karabekir bu şiiri en çok eleştiren kişi oldu. Bakanlar Kurulu Başkanı'na itiraz mektupları gönderse de karar değişmedi. Mehmet Âkif Ersoy bu yarışmadan 500 lira ödül kazandı ve bu ödülü Darülmesai yardım vakfına bağışladı.

O dönemde ülke savaş içerisinde olduğu için, Mehmet Âkif'in şiirinin bestelenmesi iki sene ertelendi; 12 Şubat 1923 yılında İstanbul Maarif Müdürlüğü'ne beste yarışması açma görevi verildi. 24 bestecinin katıldığı bu yarışmada savaş koşullarından dolayı kazanacak bir aday seçilemedi. İstiklâl Marşı, ülkenin farklı bölgelerinde farklı bestelerle okunmaya başladı. Edirne'de Ahmet Yekata Bey'in, İzmir'de İsmail Zühtü Bey'in, Ankara'da Osman Zeki Bey'in, İstanbul'da Ali Rıfat Bey ve Zati Bey'in besteleri okunmaktaydı.