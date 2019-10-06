Arda Ayten kimdir kaç yaşında? Kim Milyoner olmak İster Arda Ayten 1 milyonluk istiklal marşı soru ve cevabı
Arda Ayten kimdir kaç yaşında? Kim Milyoner olmak İster Arda Ayten 1 milyonluk istiklal marşı soru ve cevabı. Dün akşam saat 20.00'de Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla Kim Milyoner Olmak İster yarışması izleyici karşısına çıktı. Yarışma Arda Ayten'e yöneltilen 1 milyonluk soru dikkat çekti. Arda Ayten kendisine yöneltilen "On kıtadan oluşan İstiklal Marşı'nın tamamında, bu kelimelerden hangisi diğerlerinden daha az geçer?" sorusuna "Toprak" yanıtı vererek 1 milyon TL'lik ödülü kazandı. Kitaplara karşı büyük bir ilgisi olduğunu dile getiren Arda Ayten, henüz 19 yaşında olan ve lisans eğitimine ise Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'nde devam ediyor. Genç yarışmacı, yarışmadan kazandığı parayla çok daha fazla kitap alıp okuyacağını paylaşmasıyla hemen herkesin takdirini ve beğenisini kazandı. Peki, Arda Ayten kimdir? Arda Ayten kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte 1 milyonluk istiklal marşı sorusu ve cevabı
Arda Ayten kimdir? Arda Ayten kaç yaşında, nereli? Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyonluk soruya gelen yarışmacı kim? ATV'nin kazandıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, 5 Ekim Cumartesi akşamı yeni bölümüyle ekranlarda olacak. Ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu yapacağı programda, 1 milyonluk soruya gelen yarışmacı kim? Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı Arda Ayten kimdir, kaç yaşında, nereli? Büyük ödüle kadar gelen genç Arda, kitaplara karşı büyük ilgi duyuyor ve yarışmadan kazanacağı parayla daha çok kitap alıp okumak istediğini söylüyor. Genç Arda'nın ailesinin boşanmış olması da izleyenleri hüzne boğmuştu. İşte, Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı Arda Ayten hayat hikayesi…
İŞTE 1 MİLYONLUK SORU VE TARİHİ ANLAR - TIKLA İZLE
İSTİKLAL MARŞI HAKKINDA BİLGİ
12 Mart 1921'de Mustafa Kemal'in başkanlığını yaptığı meclis oturumunda tartışmaya açıldı. İlk olarak Mehmet Âkif Ersoy'un şiiri Hamdullah Suphi Bey tarafından okundu. Milletvekillerinin hayranlıkla dinlediği bu şiir hiç tartışılmadan kabul edildi ve diğer hiç bir şiir okunmadı. 12 Mart 1921 yılında İstiklâl Marşı olarak kabul edilmiştir.
Kazım Karabekir bu şiiri en çok eleştiren kişi oldu. Bakanlar Kurulu Başkanı'na itiraz mektupları gönderse de karar değişmedi. Mehmet Âkif Ersoy bu yarışmadan 500 lira ödül kazandı ve bu ödülü Darülmesai yardım vakfına bağışladı.
O dönemde ülke savaş içerisinde olduğu için, Mehmet Âkif'in şiirinin bestelenmesi iki sene ertelendi; 12 Şubat 1923 yılında İstanbul Maarif Müdürlüğü'ne beste yarışması açma görevi verildi. 24 bestecinin katıldığı bu yarışmada savaş koşullarından dolayı kazanacak bir aday seçilemedi. İstiklâl Marşı, ülkenin farklı bölgelerinde farklı bestelerle okunmaya başladı. Edirne'de Ahmet Yekata Bey'in, İzmir'de İsmail Zühtü Bey'in, Ankara'da Osman Zeki Bey'in, İstanbul'da Ali Rıfat Bey ve Zati Bey'in besteleri okunmaktaydı.
ATV'nin fenomen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster'in sezon finalinde yarışan Arda Ayten 1 Milyon TL'lik büyük ödüllü soruya kadar ulaşmıştı. Programın süresi yetmediği için final sorusunu görememiş ve yeni sezona kalmıştı. Şimdi nefesler tutuldu ve Kim Milyoner Olmak İster'in yeni sezon ilk bölümünün yayınlanacağı tarih belli oldu. Yeni sunucusu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla Kim Milyoner Olmak İster yeni sezon ilk bölümü 5 Ekim Cumartesi saat 20:00'de ATV ekranında olacak.