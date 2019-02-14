Kuzgun dizisinin yıldızları Barış Arduç ile Burcu Biricik hakkında şaşırtan gerçek!

Kuzgun dizisiyle uzun bir aradan sonra ekrana yeniden merhaba diyen Barış Arduç ve Burcu Biricik hakkında her şey izleyici tarafından merak edilir oldu. Yeni dizi Kuzgun dizi müzikleri ile dikkat çekerken, Burcu Biricik ile Barış Arduç'un uyumu izleyicinin hoşuna gitti. Güzelliğiyle dikkat çeken Burcu Biricik ve yakışıklılığıyla genç kızların gönlünü fetheden Barıç Arduç nereli biliyor musunuz? Ünlü isimlerin nerelerden geldiğini merak ediyor musunuz? Bakın ünlüler nereliymiş...

14.02.2019 09:06 - Son Güncelleme: 14.02.2019 09:06 BU GALERİYİ PAYLAŞ





