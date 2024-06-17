Aras Bulut İynemli'yi unuttu! Bige Önal gönlünü fotoğraf sanatçısına kaptırdı

Aras Bulut İynemli'den ayrılan Bige Önal, yıllar sonra aşk orucunu bozdu. Güzel oyuncu, fotoğraf sanatçısı Christ Sestakof ile ilişki yaşamaya başladı. Bir dönem aşka küsen Önal, yeniden özel hayatını hareketlendirdi.
Yer aldığı projelerdeki başarılı oyunculuğuyla adından söz ettiren Bige Önal, özel hayatıyla ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor.
Bige Önal, yedi yıllık birliktelik sonrası Aras Bulut İynemli ile 2022 yazında kısa bir ayrılık süreci yaşamıştı.
İlişkilerine bir şans daha verme kararı alan ikili, Aralık 2022'te aşklarına tamamen nokta koymuştu.