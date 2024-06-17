Aras Bulut İynemli'yi unuttu! Bige Önal gönlünü fotoğraf sanatçısına kaptırdı

Yer aldığı projelerdeki başarılı oyunculuğuyla adından söz ettiren Bige Önal , özel hayatıyla ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor.

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Bige Önal, yedi yıllık birliktelik sonrası Aras Bulut İynemli ile 2022 yazında kısa bir ayrılık süreci yaşamıştı.