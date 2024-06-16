Kim Milyoner Olmak İster'de Fenerbahçe sorusu! Tuttuğu takımın rengini bilemedi veda etti! Kenan İmirzalıoğlu: 'Galatasaray mı sandın?'

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ATV'nin ilgiyle takip edilen ve dünyanın en çok kazandıran yarışmalarından biri olan Kim Milyoner Olmak İster, her hafta olduğu gibi bugün yine izleyicileri ekran başına kilitledi. Birbirinden başarılı yarışmacılar arasında bugüne YKS 84.'sü Kayra Vardarer damga vurdu. Fenerbahçeli yarışmacı bir anlık heyecanına yenik düşerek, "Hangisi Fenerbahçe Spor Kulübünün logosunda bulunan renklerden biri değildir?" sorusuna verdiği yanlış cevapla yarışmaya veda etti. İşte Kim Milyoner Olmak İster'de 16 Haziran'da yaşananlar...
ATV'nin reyting rekortmeni programlarından 'Kim Milyoner Olmak İster?', her hafta olduğu gibi 16 Haziran'da da izleyicileri ekran başına kilitledi.
Ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen 'Kim Milyoner Olmak İster?'de bugün şoke eden anlar yaşandı.
DESTEKLEDİĞİ TAKIM SONU OLDU
YKS'de 84. olan Koç Üniversitesi İşletme bölümü öğrencisi Kayra Vardarer bir anlık heyecanına yenik düştü. Fenerbahçeli yarışmacının karşısına 100 bin TL değerinde "Hangisi Fenerbahçe Spor Kulübünün logosunda bulunan renklerden biri değildir?" sorusu çıktı.