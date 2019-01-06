Aras Bulut İynemli'nin okuduğu bölümü duyunca şok olacaksınız! Aras Bulut İynemli nereli? İşte ünlülerin okuduğu bölümler

Aras Bulut İynemli, başarılı oyunculuğuyla herkesin gönlünde taht kurdu. Aras Bulut İynemli'nin attığı her adım magazin gündemine bomba gibi düşüyor. Herkes, 'Aras Bulut İynemli nereli?' sorusunu sorarken, şaşırılacak asıl konu bambaşka çıktı. 28 yaşındaki yakışıklı oyuncu Aras Bulut İynemli'nin hangi üniversitede ve hangi bölümde okuduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız.

6 Ocak 2019 Pazar, 18:00:14 Güncelleme: 18:14:35
Aras Bulut İynemli'nin okuduğu bölümü duyunca şok olacaksınız! Aras Bulut İynemli nereli? İşte ünlülerin okuduğu bölümler

'Aras Bulut İynemli nereli?' sorusu herkes tarafından en çok merak edilen konu oldu. Ancak başarılı oyuncu Aras Bulut İynemli'nin okuduğu bölümü öğrenince şok olacaksınız!

Aras Bulut İynemli'nin okuduğu bölümü duyunca şok olacaksınız! Aras Bulut İynemli nereli? İşte ünlülerin okuduğu bölümler

Aslı Enver

Haliç Üniversitesi Tiyatro Bölümü

Aras Bulut İynemli'nin okuduğu bölümü duyunca şok olacaksınız! Aras Bulut İynemli nereli? İşte ünlülerin okuduğu bölümler

Barış Arduç

Kayseri Erciyes Üniversitesi Spor Akdemisinin ilk yılında uyum sağlamayınca İstanbul'da oyunculuk eğitimleri aldı.

Aras Bulut İynemli'nin okuduğu bölümü duyunca şok olacaksınız! Aras Bulut İynemli nereli? İşte ünlülerin okuduğu bölümler

Fahriye Evcen

Almanya Düsseldorf Heinrich Heine Üniversitesi Sosyoloji Bölümünü okurken dizi teklifleri gelince okulunu dondurdu. Eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü'nde tamamladı.

Aras Bulut İynemli'nin okuduğu bölümü duyunca şok olacaksınız! Aras Bulut İynemli nereli? İşte ünlülerin okuduğu bölümler

Funda Arar

İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı

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