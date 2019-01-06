Aras Bulut İynemli'nin okuduğu bölümü duyunca şok olacaksınız! Aras Bulut İynemli nereli? İşte ünlülerin okuduğu bölümler
Aras Bulut İynemli, başarılı oyunculuğuyla herkesin gönlünde taht kurdu. Aras Bulut İynemli'nin attığı her adım magazin gündemine bomba gibi düşüyor. Herkes, 'Aras Bulut İynemli nereli?' sorusunu sorarken, şaşırılacak asıl konu bambaşka çıktı. 28 yaşındaki yakışıklı oyuncu Aras Bulut İynemli'nin hangi üniversitede ve hangi bölümde okuduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız.
6 Ocak 2019 Pazar, 18:00:14 Güncelleme: 18:14:35
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