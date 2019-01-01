Demet Özdemir ve Can Yaman'ın boyu kaç? Can Yaman kimdir? İşte ünlülerin boyları

Can Yaman ile Demet Özdemir hakkında hemen hemen her şey merak ediliyor. Birlikte rol aldıkları dizideki aşkları ve komik tavırlarıyla izleyicinin kalbini kazanan Can Yaman ve Demet Özdemir ikilisi hakkında tüm bilgileri sizler için derledik. En çok merak edilen "Can Yaman ile Demet Özdemir'in boyu kaç?", "Can Yaman kimdir?" sorularının cevabını öğrenince çok şaşıracaksınız. İşte ünlülerin boyları...

1 Ocak 2019 Salı, 10:33:27 Güncelleme: 10:49:21
Demet Özdemir ve Can Yaman'ın boyu kaç? Can Yaman kimdir? İşte ünlülerin boyları

Demet Özdemir ile Can Yaman'ın boylarını öğrenince çok şaşıracaksınız. İşte ekranların en sevilen dizi partnerleri arasına giren Demet Özdemir ve Can Yaman hakkında her şey...

Demet Özdemir ve Can Yaman'ın boyu kaç? Can Yaman kimdir? İşte ünlülerin boyları

SİNEM KOBAL - 171 CM

Demet Özdemir ve Can Yaman'ın boyu kaç? Can Yaman kimdir? İşte ünlülerin boyları

ARAS BULUT İYNEMLİ - 182 CM

Demet Özdemir ve Can Yaman'ın boyu kaç? Can Yaman kimdir? İşte ünlülerin boyları

SERENAY SARIKAYA - 175 CM

Demet Özdemir ve Can Yaman'ın boyu kaç? Can Yaman kimdir? İşte ünlülerin boyları

ÇAĞATAY ULUSOY - 190 CM

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