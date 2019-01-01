Demet Özdemir ve Can Yaman'ın boyu kaç? Can Yaman kimdir? İşte ünlülerin boyları
Can Yaman ile Demet Özdemir hakkında hemen hemen her şey merak ediliyor. Birlikte rol aldıkları dizideki aşkları ve komik tavırlarıyla izleyicinin kalbini kazanan Can Yaman ve Demet Özdemir ikilisi hakkında tüm bilgileri sizler için derledik. En çok merak edilen "Can Yaman ile Demet Özdemir'in boyu kaç?", "Can Yaman kimdir?" sorularının cevabını öğrenince çok şaşıracaksınız. İşte ünlülerin boyları...
1 Ocak 2019 Salı, 10:33:27 Güncelleme: 10:49:21
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