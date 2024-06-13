Aralarında neler olmuş neler! Survivor Avatar Atakan'ın eski sevgilisi şoke etti! Eski aşkından flaş iddialar: "Bana şiddet uyguladı"

Survivor 2024 All Star sezonunun heyecan dolu finaline yaklaşırken, adadan ayrılan Yunus Emre'nin ardından yarışmacıların özel yaşamları daha da merak uyandırmaya başladı. Ogeday Girişken'in gizlediği sevgilisi gün yüzüne çıkarken, Avatar Atakan'ın geçmişteki aşk hayatı da büyük bir şaşkınlık yarattı. Atakan'ın eski sevgilisi ile yaşadıkları, duyulduğunda herkesi hayrete düşüren olaylar zincirini ortaya çıkardı. İşte Survivor 2024 All Star'da mücadele etmeye devam eden Avatar Atakan'ın, eski aşkı ve aralarında geçen unutulmaz anlar...