Aralarında neler olmuş neler! Survivor Avatar Atakan'ın eski sevgilisi şoke etti! Eski aşkından flaş iddialar: "Bana şiddet uyguladı"

Survivor 2024 All Star sezonunun heyecan dolu finaline yaklaşırken, adadan ayrılan Yunus Emre'nin ardından yarışmacıların özel yaşamları daha da merak uyandırmaya başladı. Ogeday Girişken'in gizlediği sevgilisi gün yüzüne çıkarken, Avatar Atakan'ın geçmişteki aşk hayatı da büyük bir şaşkınlık yarattı. Atakan'ın eski sevgilisi ile yaşadıkları, duyulduğunda herkesi hayrete düşüren olaylar zincirini ortaya çıkardı. İşte Survivor 2024 All Star'da mücadele etmeye devam eden Avatar Atakan'ın, eski aşkı ve aralarında geçen unutulmaz anlar...
Survivor 2024 All Star'da şampiyonluğa oynayan Avatar Atakan'ın eski aşkı duyanları şoke etti!
Başta Acun Ilıcalı'nın sunumuyla ekranlara gelen Survivor 2024 All Star, artık son düzlüğe girdi. Yunus Emre'nin adaya veda etmesinin ardından Avatar Atakan başarılı performansıyla dikkatleri üzerine çekti.
Instagram'da 1,5 milyon takipçisi olan Avatar Atakan'ın özel hayatı da araştırılmaya başlandı. 2017 yılında Serap Korkmaz ile nikah masasına oturan Avatar Atakan, 2018 ve 2023 yıllarında baba olmanın mutluluğunu yaşadı.