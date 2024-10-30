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“Anneden gelen zarafet” Zehra Çilingiroğlu'ndan babası Kaya Çilingiroğlu ile yeni poz paylaşımı!

Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu'nun kızları Zehra Çilingiroğlu, güzelliğiyle sosyal medyayı salladı. Zehra, İtalya tatilinden paylaştığı büyüleyici karelerle dikkatleri üzerine çekerken, son olarak babası Kaya Çilingiroğlu ile verdiği samimi pozlarına takipçilerinden beğeni yağdı.

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Giriş Tarihi :30 Ekim 2024 , 15:23 Güncelleme Tarihi :30 Ekim 2024 , 15:23
Anneden gelen zarafet Zehra Çilingiroğlu’ndan babası Kaya Çilingiroğlu ile yeni poz paylaşımı!

2005 yılında yollarını ayıran Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu arkadaş kalabilen çiftler arasında yer alıyor. Kızları Zehra'ya olan sevgilerini her fırsatta dile getiren çift, kızlarıyla sık sık paylaşımlar yapıyor. Geçtiğimiz günlerde ise Zehra Çilingiroğlu, İtalya tatilinden art arda paylaşımlar yaptı. "Güzelliği aynı annesi" yorumları almıştı.

Anneden gelen zarafet Zehra Çilingiroğlu’ndan babası Kaya Çilingiroğlu ile yeni poz paylaşımı!

Kaya Çilingiroğlu'nun nostalji paylaşımı gündem olmuştu.

Anneden gelen zarafet Zehra Çilingiroğlu’ndan babası Kaya Çilingiroğlu ile yeni poz paylaşımı!

Kızı Zehra'nın Photoshop nostaljik karelerini paylaşan Kaya Çilingiroğlu, sosyal medyada tüm dikkatleri üzerine çekmişti.

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