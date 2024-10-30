“Anneden gelen zarafet” Zehra Çilingiroğlu'ndan babası Kaya Çilingiroğlu ile yeni poz paylaşımı!

2005 yılında yollarını ayıran Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu arkadaş kalabilen çiftler arasında yer alıyor. Kızları Zehra'ya olan sevgilerini her fırsatta dile getiren çift, kızlarıyla sık sık paylaşımlar yapıyor. Geçtiğimiz günlerde ise Zehra Çilingiroğlu, İtalya tatilinden art arda paylaşımlar yaptı. "Güzelliği aynı annesi" yorumları almıştı.