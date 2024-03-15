Anne-oğul aynı dizide! Sıla Türkoğlu’nun yeni partneri Kaan Taşaner’in annesi bakın kim çıktı! Meğer kendisinden de ünlüymüş...

Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya, Doğukan Güngör, Müjde Uzman, Sibel Taşçıoğlu gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Kızılcık Şerbeti'ne transfer olduğu yönündeki iddialarla gündeme gelen Kaan Taşaner'in hayatı merak edildi. Taşaner hakkında araştırma yapanlar, ünlü oyuncunun annesinin kim olduğunu duyunca şaşıp kaldı. Anne-oğlun aynı dizide rol aldıkları ortaya çıkarken sosyal medyada "Nasıl anlamadık" yorumları yapıldı. Bakın Kaan Taşaner'in annesi hangi ünlü oyuncuymuş...
Kızılcık Şerbeti'ne transfer olduğu yönündeki iddialarla gündeme gelen Kaan Taşaner'in hayatı merak edildi.
KAAN TAŞANER KİMDİR?
23 Nisan 1979 tarihinde Antalya'ya dünyaya gelen Kaan Taşaner, Konya S.Ü. Konservatuvarı Tiyatro Anasanat Dalı'ndan mezun oldu. Oyunculuğa ilk adımını Karanlıkta İlk Işık Kubilay adlı tiyatro oyunuyla atan Taşaner, ardından 2004 yılına kadar çeşitli oyunlarda sahne aldı.
Televizyondaki ilk rolünü Büyük Buluşma adlı televizyon dizisinde canlandıran oyuncu, takip eden yıllarda televizyon ve tiyatroya birlikte devam etti.