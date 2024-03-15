Anne-oğul aynı dizide! Sıla Türkoğlu’nun yeni partneri Kaan Taşaner’in annesi bakın kim çıktı! Meğer kendisinden de ünlüymüş...

Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya, Doğukan Güngör, Müjde Uzman, Sibel Taşçıoğlu gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Kızılcık Şerbeti'ne transfer olduğu yönündeki iddialarla gündeme gelen Kaan Taşaner'in hayatı merak edildi. Taşaner hakkında araştırma yapanlar, ünlü oyuncunun annesinin kim olduğunu duyunca şaşıp kaldı. Anne-oğlun aynı dizide rol aldıkları ortaya çıkarken sosyal medyada "Nasıl anlamadık" yorumları yapıldı. Bakın Kaan Taşaner'in annesi hangi ünlü oyuncuymuş...