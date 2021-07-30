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Haberler Magazin Analı kızlı sosyal medya işgali Havva Öztel minileri çekti kızlarını geçti! Aleyna Tilki evlendi annesi ve kardeşiyle çılgınlar gibi dans etti!

Analı kızlı sosyal medya işgali Havva Öztel minileri çekti kızlarını geçti! Aleyna Tilki evlendi annesi ve kardeşiyle çılgınlar gibi dans etti!

Paylaştığı pozlar ve şarkılarıyla her daim adından söz ettiren Aleyna Tilki, son paylaşımıyla yine gündem oldu. Yeni şarkısı Sır'ı çıkartacağı gün için geri sayımı başlatan Aleyna, nikah memurunun köpek, şahidin ise kedi olduğu ilginç bir davetiye yayınladı.

30.07.2021 08:47 - Son Güncelleme: 30.07.2021 10:02
Analı kızlı sosyal medya işgali Havva Öztel minileri çekti kızlarını geçti! Aleyna Tilki evlendi annesi ve kardeşiyle çılgınlar gibi dans etti!

Açıklamaları, paylaşımları, şarkıları, giydikleri, klipleri ve aklınıza gelebilecek her şeyler gündemde kalmayı başaran Aleyna Tilki yine yaptı yapacağını. 21 yaşındaki şarkıcı Aleyna Tilki sosyal medya hesaplarında yaptığı paylaşımla ortalığı karıştırdı. Genç yaşta elde ettiği şöhret sayesinde adını milyonlara duyuran Aleyna Tilki, sosyal medya sayfasından yaptığı bir paylaşımda evleneceğini duyurmuştu. Tabi bu reklam çalışmasından öte değildi. Lansmanda Aleyna Tilki, bir robotla evlendi. Ünlü sanatçının nikah şahitleri ise Ersay Üner ve Cemalcan Seven oldu. Aleyna Tilki'yi özel gününde ailesi de yalnız bırakmadı. Bu özel güne damgasını vuran ise anne Havva Öztel'di.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Analı kızlı sosyal medya işgali Havva Öztel minileri çekti kızlarını geçti! Aleyna Tilki evlendi annesi ve kardeşiyle çılgınlar gibi dans etti!

Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, sosyal medyadan yaptığı 'evleniyorum' paylaşımıyla olay olmuş gerçek çok geçmeden ortaya çıkmıştı.

Analı kızlı sosyal medya işgali Havva Öztel minileri çekti kızlarını geçti! Aleyna Tilki evlendi annesi ve kardeşiyle çılgınlar gibi dans etti!

Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, 'sır' adından bir şarkı yayınladı. Şarkının lansmanı ise ilginç anlara sahne oldu.

Analı kızlı sosyal medya işgali Havva Öztel minileri çekti kızlarını geçti! Aleyna Tilki evlendi annesi ve kardeşiyle çılgınlar gibi dans etti!

Lansmanda Aleyna Tilki, bir robotla evlendi. Ünlü sanatçının nikah şahitleri ise Ersay Üner ve Cemalcan Seven oldu.

Analı kızlı sosyal medya işgali Havva Öztel minileri çekti kızlarını geçti! Aleyna Tilki evlendi annesi ve kardeşiyle çılgınlar gibi dans etti!

Aleyna Tilki'yi özel gününde ailesi de yalnız bırakmadı.