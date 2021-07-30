Kimse tanıyamıyor bile! Zerrin Özer'in son halini görmeye hazır mısınız? Türkiye'nin en çok değişen insanı Zerrin Özer...
Geçtiğimiz günlerde "Geçmişimi çöpe attım. Çöpü karıştırmak köpeklerin işi" diyerek tüm hayvanseverleri kızdıran Zerrin Özer, son haliyle gündem oldu. Bambaşka birine dönen Özer'in estetik mi yaptırdığı yoksa photoshop mu yaptığı merak konusu oldu.
Türkiye'nin en önemli seslerinden biridir şüphesiz. Çoğumuzun çocukluğunda ezberlediği şarkılarda kendisinin imzası var. Şimdilerde sosyal medyada oldukça aktif olan Zerrin Özer, geçtiğimiz günlerde 'köpek' polemiğiyle gündeme gelmişti. Hayvanseverlerin hışmına uğrayan Zerrin Özer bu kez de son haliyle gündemde. Bambaşka birine dönen Özer'in estetik mi yaptırdığı yoksa photoshop mu yaptığı merak konusu oldu.
Usta sanatçı Zerrin Özer, sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlü isimler arasında yer alıyor. Her hareketiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Zerrin Özer, son paylaşımıyla hayvanseverlerin tepkisini toplamıştı.
Sanatçı Zerrin Özer'in Instagram hesabından yaptığı, "Ben geçmişimi dürdüm, büktüm, çöpe attım. Çöpü karıştırmak köpeklerin işidir" paylaşımı, sosyal medyada gündem olmuştu.