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Kimse tanıyamıyor bile! Zerrin Özer'in son halini görmeye hazır mısınız? Türkiye'nin en çok değişen insanı Zerrin Özer...

Geçtiğimiz günlerde "Geçmişimi çöpe attım. Çöpü karıştırmak köpeklerin işi" diyerek tüm hayvanseverleri kızdıran Zerrin Özer, son haliyle gündem oldu. Bambaşka birine dönen Özer'in estetik mi yaptırdığı yoksa photoshop mu yaptığı merak konusu oldu.

30.07.2021 08:48 - Son Güncelleme: 30.07.2021 08:48
Kimse tanıyamıyor bile! Zerrin Özer'in son halini görmeye hazır mısınız? Türkiye'nin en çok değişen insanı Zerrin Özer...

Türkiye'nin en önemli seslerinden biridir şüphesiz. Çoğumuzun çocukluğunda ezberlediği şarkılarda kendisinin imzası var. Şimdilerde sosyal medyada oldukça aktif olan Zerrin Özer, geçtiğimiz günlerde 'köpek' polemiğiyle gündeme gelmişti. Hayvanseverlerin hışmına uğrayan Zerrin Özer bu kez de son haliyle gündemde. Bambaşka birine dönen Özer'in estetik mi yaptırdığı yoksa photoshop mu yaptığı merak konusu oldu.

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Kimse tanıyamıyor bile! Zerrin Özer'in son halini görmeye hazır mısınız? Türkiye'nin en çok değişen insanı Zerrin Özer...

Usta sanatçı Zerrin Özer, sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlü isimler arasında yer alıyor. Her hareketiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Zerrin Özer, son paylaşımıyla hayvanseverlerin tepkisini toplamıştı.

Sanatçı Zerrin Özer'in Instagram hesabından yaptığı, "Ben geçmişimi dürdüm, büktüm, çöpe attım. Çöpü karıştırmak köpeklerin işidir" paylaşımı, sosyal medyada gündem olmuştu.

Kimse tanıyamıyor bile! Zerrin Özer'in son halini görmeye hazır mısınız? Türkiye'nin en çok değişen insanı Zerrin Özer...

Bazı hayvanseverler, "Keşke duygularınızı dile getirirken en sadık dostlarımızı aşağılayacak ifadeler kullanmasaydınız. Çünkü hiç hak etmiyorlar, tüm kötülük insanlardan geliyor" yorumunu yapınca, sanatçı özür dilemişti.

Kimse tanıyamıyor bile! Zerrin Özer'in son halini görmeye hazır mısınız? Türkiye'nin en çok değişen insanı Zerrin Özer...

"SADECE İRONİYDİ"

Özer, tepkilere karşılık, "İnanın ben hiç öyle düşünmedim. Sadece ironiydi. Üç tane çocuğum var; Hurma, Ponpon ve Tosun. Çok üzgünüm..."

Kimse tanıyamıyor bile! Zerrin Özer'in son halini görmeye hazır mısınız? Türkiye'nin en çok değişen insanı Zerrin Özer...

"Kendi çocuklarımdan da özür dilerim. Çok şükür onlara. O kadar çok üzüldüm ki..." açıklamasını yaptı. Özer ayrıca, konuyla ilgili tüm yorumlara da özür dileyerek karşılık vermişti.