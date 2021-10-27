Amcası tarafından öldürülen İkranur Tırsi cinayetinde son dakika! Müge Anlı canlı yayında açıkladı ’tahliye çıktı’

Olay yerine dair cep telefonu (HTS) kayıtları incelemesinde bölgede herhangi bir telefon trafiği de tespit edilemeyince şüpheler aile fertleri üzerinde yoğunlaştı. Bazı beyanları çelişkili görülen amca S.T. ve hala Ayşe Çakır sorguya alındı.