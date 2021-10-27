Amcası tarafından öldürülen İkranur Tırsi cinayetinde son dakika! Müge Anlı canlı yayında açıkladı 'tahliye çıktı'
Tüm Türkiye günlerce 7 yaşındaki İkranur Tırsi'nin yasını tutmuştu... Giresun'un Bulancak ilçesinde kaybolduktan sonra derede cesedi bulunan 7 yaşındaki İkranur Tirsi'nin ölümüyle ilgili tutuklanan amcası S.T (14) ile halası A.Ç (26) hakkında, karar duruşmasından tahliye çıktı. Müge Anlı, 27 Ekim canlı yayınında İkranur Tırsi cinayetiyle ilgili son dakika gelişmelerini duyurdu. İşte detaylar...
27.10.2021 12:05
- Son Güncelleme: 27.10.2021 12:05
7 yaşındaki İkranur Tirsi'nin, 3 sonra cesedi bulunmuştu. Üzücü olayla flaş bir gelişme yaşandı. Müge Anlı canlı yayında açıkladı. Olayla geçen yıl Giresun'da yaşandı.
Giresun'un Bulancak ilçesine bağlı İcilli köyünde 27 Haziran 2020 akşamı evinin yakınında bahçede otlayan hayvanlara bakmaya giden ve sonrasında kaybolan 7 yaşındaki İkranur Tirsi'nin kaybolduktan 3 gün sonra cansız bedenine ulaşılmıştı.