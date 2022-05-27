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Haberler Magazin Amber Heard'ün balonu patladı kandırıldık! Johnny Depp'in hiçbir şey yapmasına gerek bile kalmadı! Fotoğraflar sahteymişy

Amber Heard'ün balonu patladı kandırıldık! Johnny Depp'in hiçbir şey yapmasına gerek bile kalmadı! Fotoğraflar sahteymişy

Johnny Depp ile Amber Heard'ün kirli çamaşırları ortaya dökülmeye devam ediyor. Depp'in uyuşturucu ve alkol kaynaklı öfke problemi olduğunu öne süren ünlü isim, şiddet gördüğünü anlatırken duygularına hakim olamayan Amber Heard, ifadeleri ile ağızları açık bırakırken, Depp'in Heard hakkında söyledikleri de kafaları karıştıran cinsten. Ancak ortaya çıkan yeni bir detay her şeyi değiştirecek cinsten.

27.05.2022 16:51 - Son Güncelleme: 27.05.2022 16:51
Amber Heard’ün balonu patladı kandırıldık! Johnny Depp’in hiçbir şey yapmasına gerek bile kalmadı! Fotoğraflar sahteymişy

Son dönemlerde hep birlikte en çok konuştuğumuz konulardan bir tanesi Johnny Depp ve Amber Heard davası. Boşanmalarının ardından Johnny Depp eski eşi Heard'e iftira davası açmıştı.

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Amber Heard’ün balonu patladı kandırıldık! Johnny Depp’in hiçbir şey yapmasına gerek bile kalmadı! Fotoğraflar sahteymişy

Amber Heard'ün boşanma sırasında da öne sürdüğü en büyük iddiası Johnny Depp'in kendisine fiziksel şiddet uyguluyor olmasıydı.

Amber Heard’ün balonu patladı kandırıldık! Johnny Depp’in hiçbir şey yapmasına gerek bile kalmadı! Fotoğraflar sahteymişy

Depp bu iddiaları kabul etmese de Amber Heard mahkemeye bazı fotoğraflar sunmuştu.

Amber Heard’ün balonu patladı kandırıldık! Johnny Depp’in hiçbir şey yapmasına gerek bile kalmadı! Fotoğraflar sahteymişy

Bu fotoğraflarda yüzünde bazı morluklar ve kızarıklılar vardı, bunları Depp'in yaptığını iddia etmişti.

Amber Heard’ün balonu patladı kandırıldık! Johnny Depp’in hiçbir şey yapmasına gerek bile kalmadı! Fotoğraflar sahteymişy

Hatta yıllarca çantasında kapatıcı taşıdığını ve insan içine çıkarken yüzündeki ve vücudundaki izleri kapattığını dile getirmişti. Sonrasında ise bahsettiği makyaj malzemesinin o dönemde henüz satışta olmadığı ortaya çıkmıştı.

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