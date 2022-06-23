Amber Heard'den 'beş parasız kaldım' imajı! Johnny Depp'le kirli çamaşırları ortaya dökülmüştü tazminat yüklü gelince peş peşe bakın ne yaptı
Amber Heard'den 'beş parasız kaldım' imajı! Johnny Depp'le kirli çamaşırları ortaya dökülmüştü... Tazminat yüklü gelince Amber'dan peş peşe gelen hamleler herkesi şaşkına çevirdi. Eski eşler Amber Heard ve Johnny Depp arasında haftalar süren dava sonuçlandı. Eski eşi Johnny Depp'in açtığı 'iftira' davasını kaybeden ve 144 milyon TL (8.3 milyon Dolar) tazminat ödemeye mahkum edilen Amber Heard, tazminatı karşılayamadığını geçtiğimiz hafta kabul etti. Depp'in kararı uygulayıp uygulamayacağı ve Heard'den tüm parayı ödemesini isteyip istemeyeceği belli değil iken Amber Heard'ün paraya kazanmak için düşündüğü çeşitli yollar var.
'BEŞ PARASIZ KALDIM'
Amber Heard'den 'beş parasız kaldım' imajı! Johnny Depp'le kirli çamaşırları ortaya dökülmüştü tazminat yüklü gelince peş peşe bakın ne yaptı...
35 yaşındaki Amerikalı oyuncu Amber Heard, 2015-2017 yılları arasında evli kaldığı ünlü aktör Johnny Depp'ten şiddet gördüğü iddiasıyla boşanma davası açmıştı. Boşanmalarının ardından 58 yaşındaki Depp, kendisine iftira attığını iddia ettiği eski eşi Heard'e 50 milyon dolarlık dava açmıştı.
Olaylı dava, geçtiğimiz haftalarda sonuçlandı ve Amber Heard, Johnny Depp'e yaklaşık 144 milyon TL (8.3 milyon Dolar) tazminat ödemeye mahkum edildi. Ancak TMZ'nin haberine göre, ünlü aktris ve kız kardeşi Whitney Henriquez, New York'ta indirimli ürünlerin satıldığı TJ Maxx isimli bir perakende mağazasında görüldüler.
Çeşitli kaynaklar, Heard'ün bu hareketi, tazminatı ödeyecek maddi bir gücü olmadığını ispatlamak için yaptığını savunuyor.
Zira Heard, verilen 8.3 milyon dolarlık tazminatı karşılayamadığını 1 Haziran'da açıkça kabul etti. Depp'in kararı uygulayıp uygulamayacağı ve Heard'den tüm parayı ödemesini isteyip istemeyeceği belli değil.
Mahkeme sürecinin ardından itibarı ciddi şekilde zedelenen Heard'ün Aquaman filmindeki rolünü de kaybedebileceği konuşuluyor.
Amber Heard'ün paraya kazanmak için düşündüğü çeşitli yollar var. İddiaya göre Heard, para kazanmak için hayatıyla ilgili olarak kitap yazacak.