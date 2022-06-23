Amber Heard'den 'beş parasız kaldım' imajı! Johnny Depp'le kirli çamaşırları ortaya dökülmüştü tazminat yüklü gelince peş peşe bakın ne yaptı...

Olaylı dava, geçtiğimiz haftalarda sonuçlandı ve Amber Heard, Johnny Depp'e yaklaşık 144 milyon TL (8.3 milyon Dolar) tazminat ödemeye mahkum edildi. Ancak TMZ'nin haberine göre, ünlü aktris ve kız kardeşi Whitney Henriquez, New York'ta indirimli ürünlerin satıldığı TJ Maxx isimli bir perakende mağazasında görüldüler.

Çeşitli kaynaklar, Heard'ün bu hareketi, tazminatı ödeyecek maddi bir gücü olmadığını ispatlamak için yaptığını savunuyor.