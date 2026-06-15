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Altı Üstü İstanbul’un Tarık’ı Feyyaz Duman’dan samimi itiraflar: "En çok etkilendiğim karakterin netliği oldu"

atv'nin bu akşam ekran yolculuğuna başlayan iddialı dizisi "Altı Üstü İstanbul"un başrol oyuncusu Feyyaz Duman, canlandırdığı 'Tarık' karakterini ve dikkat çeken yaşam hikayesini anlattı. Ergenlik döneminde tiyatro sayesinde kriminal bir hayattan uzaklaştığını itiraf eden başarılı oyuncu, dizideki futbol tutkusundan yok olan mahalle kültürüne, İstanbul'un başrolde olduğu hikayeden kız babası olduktan sonra değişen dünyasına kadar çok özel açıklamalarda bulundu.

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Altı Üstü İstanbul’un Tarık’ından dikkat çeken itiraflar

ATV'de bugün ilk bölümü yayınlanacak olan 'Altı Üstü İstanbul' dizisi ile ekrana dönen ödüllü oyuncu Feyyaz Duman canlandırdığı 'Tarık' karakterinden kaybolan mahalle kültürüne düşüncelerini dile getirdi. Duman, "Dijital çağ ve kapitalist düzen yüzünden mahalle kültürü yok oldu. Seyirci eski mahalle dizilerini özledi. Bizim hikayemizde bu kapitalist düzene karşı bir mücadele veriliyor" dedi. Günaydın yazarı İlker Gezici, 24 Mayıs 2026 tarihli yazısında şu ifadeleri kullandı:

Feyyaz Duman’dan ’Tarık’ karakterinin netliğine övgü

Karakterinizin sizi en çok etkileyen yönü ne oldu?

Farklı dünyalardan ve farklı jenerasyonlardan oluşan karakter dünyamız var. 'Tarık' da bu dünyanın tam ortasında kendi doğrularıyla, kendi fikirleriyle duran biri. Benim en çok karakterden etkilendiğim karakterin netliği oldu.

Tiyatro hayatı nasıl kurtardı? Feyyaz Duman anlattı

Karakterinizle ortak yönleriniz var mı?

Yıllar önce tiyatroya başladığımda hayat beni bambaşka bir yöne evrildi. Çünkü daha ergendim ve bir anda bütün çevrem değişti. Yetiştiğim çevre ve arkadaş grubuyla bambaşka ve daha kriminal bir hayatım olabilirken, tiyatro hayatımı kurtardı. 'Tarık' da bunu sporla yani futbolla başarmış. Aynı zamanda disiplin ortak özelliğimiz.

İstanbul: Her kültürün ve hayatın mozaiği

İstanbul dizide adeta bir karakter gibi duruyor.

Evet, İstanbul bu işin başrollerinden biri. İstanbul tam da küçük bir Türkiye mozaiği aslında. Her sınıftan, her dinden, her kültürden, her meslekten kocaman bir şehir. Her şehirden insanın kendi memleketlilerini bulup orada kendi kültürlerini yaşattıkları bir şehirdi bir zamanlar. Bazı bölgeler hala o hayatı koruyor fakat dijital çağ, kapitalist düzen ve mahalle kültürünün yok olmasıyla beraber o bir arada yaşama kültürü çok zayıfladı. Bizim hikayemizdeki mahallede bu düzene karşı yaşam mücadelesi veriliyor.

Kentsel dönüşümün mahalle kültürüne etkisi

Mahalle kültürünü özleyenlerden misiniz?

Tabii ki fakat çok geçmişin nostaljisini de yapmak istemiyorum. Dünya globalleştikçe kültürel farklılıklar, renkler yok olmaya başladı. İstanbul'un da çok çeşitliliğini yitirmesi kentsel dönüşümlerle hız kazandı. Eski mahallelerdeki müstakil ve daha sakin evlerin yerini koca koca binalar, siteler alınca, birbirini hiç tanımayan, ortak bir gelecek ya da mahalle hayatı kuramayan topluluklar oluşmaya başladı. Sınıfsal ve kültürel farklılıklar gözle görünür şekilde ayrışmaya başladı. Bizim hikayemiz bu durumu ele alıyor.

Dizinin temelmesajı: Hayal et umudunu kaybetme

Dizinin izleyicilere vermek istediği mesaj sizce nedir?

Hayal edin ve umudunuzu asla yitirmeyin.

Seyircinin özlediği: Gerçek mahalle hikayesi

İstanbul'un farklı sosyal katmanlarını anlatan yapımlar son dönemde arttı. Bu diziyi benzerlerinden ayıran özellikler neler?

İnsanlar eski mahalle dizilerini çok özlediler. Her şeyiyle yeterince kaotik bir şehirde yaşıyoruz ve seyirci zaten dışarda yaşadığı ve onu yoran şehrin yükünü, eve gelip bir de üstüne izlemek istemiyor. İşte biz İstanbul'da kalmış olan son umudu, gerçekleşmesini umduğumuz hayalleri izletmek istiyoruz.

Oyunculuğa ilk adım: Babasının Zorlamasıyla Gelen Yetenek

Oyunculuk yapmaya nasıl ve ne zaman karar verdiniz?

12 yaşındayken başladım. Kötü arkadaş çevresinden uzaklaştırmak için babamın zorlamasıyla oldu biraz ama iyi ki de oldu. Başlamak benim kararım değildi fakat devam etmeyi ben seçtim.

Şöhretle imtihanı: Gişe başarısı dışında oyunculuk

Şöhretle aranız nasıl?

Şöhret yaptığımız işin bir parçası. Şöhret bana televizyondan geldi. Ama hayatımın merkezinde değil. Hiçbir zaman da olmadı. Daha önce de söylemiştim. Televizyondan önce de oyunculuk yapıyordum fakat yıllarca oyuncu olduğumu ispatlama sorunuyla uğraştım. Çünkü hep festival filmleri yaptım ve gişede bunun karşılığı yoktu. Yani toplum tarafından sık görünmeyen bir alanda oyunculuk yapıyordum.

Kız babalığı: Sağlık ve mutluluk tek arzu

İki kızınız olduğunu öğrendim. Kızlarınızla aranız nasıl?

Çok şükür çok iyi. Sağlıklı ve mutlu büyümeleri tek arzum. Ben de elimden geldiğince ve sağlığım elverdiği sürece bunu sağlamaya çalışacağım.

Kız çocuğuyla hayatı yeniden keşfetmek

Kız babası olduktan sonra hayatınız, düşünceleriniz değişti mi?

Özellikle babalar için kız çocuğu hayatın yeniden keşfi gibi. Eril bir dünyada büyümüş biri olarak kadınlarla, hayatlarıyla, mücadeleleriyle empati kuramadığım dönemlerim oldu. Kız çocuğum olduğunda bunun keşfine çıktık beraber. Her gün yeni bir şeye tanık oluyorum. Bu bana çok iyi hissettiriyor. Bu yolculuğun hiç bitmemesini diliyorum.

Fotoğraflar sosyal medya ve Takvim arşivden alınmıştır.

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Meryem Yurt
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