Altı Üstü İstanbul’un Tarık’ı Feyyaz Duman’dan samimi itiraflar: "En çok etkilendiğim karakterin netliği oldu"
atv'nin bu akşam ekran yolculuğuna başlayan iddialı dizisi "Altı Üstü İstanbul"un başrol oyuncusu Feyyaz Duman, canlandırdığı 'Tarık' karakterini ve dikkat çeken yaşam hikayesini anlattı. Ergenlik döneminde tiyatro sayesinde kriminal bir hayattan uzaklaştığını itiraf eden başarılı oyuncu, dizideki futbol tutkusundan yok olan mahalle kültürüne, İstanbul'un başrolde olduğu hikayeden kız babası olduktan sonra değişen dünyasına kadar çok özel açıklamalarda bulundu.
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