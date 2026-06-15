Altı Üstü İstanbul’un Tarık’ı Feyyaz Duman’dan samimi itiraflar: "En çok etkilendiğim karakterin netliği oldu"

İstanbul dizide adeta bir karakter gibi duruyor.

Evet, İstanbul bu işin başrollerinden biri. İstanbul tam da küçük bir Türkiye mozaiği aslında. Her sınıftan, her dinden, her kültürden, her meslekten kocaman bir şehir. Her şehirden insanın kendi memleketlilerini bulup orada kendi kültürlerini yaşattıkları bir şehirdi bir zamanlar. Bazı bölgeler hala o hayatı koruyor fakat dijital çağ, kapitalist düzen ve mahalle kültürünün yok olmasıyla beraber o bir arada yaşama kültürü çok zayıfladı. Bizim hikayemizdeki mahallede bu düzene karşı yaşam mücadelesi veriliyor.