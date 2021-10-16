Alperen Duymaz bakın aslen nereli çıktı! Duyan inanamadı işte Alperen Duymaz’ın memleketi...
Alperen Duymaz bakın aslen nereli çıktı! Başrollerini Ali Atay, Hafsanur Sancaktutan ve Birce Akalay ile paylaştığı Son Yaz dizisinde Akgün karakterini canlandıran ünlü oyuncu Alperen Duymaz, son dönemlerin en çok konuşulan isimleri arasında yerini aldı. Oyunculuğuyla dikkat çeken Duymaz'ın özel hayatı da merak konusu oldu. Öğretmen Kübra Kelkit ile mutlu bir evlilik sürdüren oyuncunun özellikle memleketi merak edilip "Alperen Duymaz aslen nereli?" sorusunun yanıtını arattı. İşte Alperen Duymaz'ın memleketi...
16.10.2021 22:06
- Son Güncelleme: 16.10.2021 22:06
Ünlü oyuncu Alperen Duymaz, başrollerini Ali Atay, Hafsanur Sancaktutan ve Birce Akalay ile paylaştığı Son Yaz dizisinde Akgün karakteriyle izleyici karşısına çıkıyor.
Peki Alperen Duymaz aslan nereli? İşte başta Alperen Duymaz olmak üzere ünlü isimlerin memleketleri...