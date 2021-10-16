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Haberler Magazin Songül Karlı yine yaptı yapacağını! Dekolteden vazgeçmedi ışıl ışıl pozu sosyal medyaya damga vurdu herkes onu konuştu

Songül Karlı yine yaptı yapacağını! Dekolteden vazgeçmedi ışıl ışıl pozu sosyal medyaya damga vurdu herkes onu konuştu

Songül Karlı yine yaptı yapacağını! Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ve iddialı pozlarıyla sık sık gündem olan ünlü şarkıcı Songül Karlı, Instagram hesabında yaptığı son paylaşımla yine adından söz ettirdi. Şimdilerde sunuculuğunu üstlendiği Gelin Mutfakta programıyla gündemde olan Karlı, dekolteli pozlarına bir yenisini daha ekledi. Ünlü oyuncu, parlak siyah elbisesi ile verdiği bir pozu Instagram'ın hikaye kısmında yayınladı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşımda Karlı'nın uyguladığı filtre dikkat çekti. Bazı sosyal medya kullanıcıları, "Çok güzelsin" yorumlarında bulunurken bazıları "Yine filtreyi abartmışsın" dedi. İşte Songül Karlı'nın dekolteli siyah elbisesi ile yaptığı o paylaşım...

16.10.2021 22:37 - Son Güncelleme: 16.10.2021 23:11
Songül Karlı yine yaptı yapacağını! Dekolteden vazgeçmedi ışıl ışıl pozu sosyal medyaya damga vurdu herkes onu konuştu

Gelinim Mutfakta adlı programın sunuculuğunu üstlenen Songül Karlı, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

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Songül Karlı yine yaptı yapacağını! Dekolteden vazgeçmedi ışıl ışıl pozu sosyal medyaya damga vurdu herkes onu konuştu

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ve iddialı pozlarıyla sık sık gündem olan ünlü şarkıcı Songül Karlı, Instagram hesabında yayınladığı dekolteli pozlarına bir yenisini daha ekledi.

Songül Karlı yine yaptı yapacağını! Dekolteden vazgeçmedi ışıl ışıl pozu sosyal medyaya damga vurdu herkes onu konuştu

Ünlü oyuncu, parlak siyah elbisesi ile verdiği bir pozu Instagram'ın hikaye kısmında takipçilerinin beğenisine sundu.

Songül Karlı yine yaptı yapacağını! Dekolteden vazgeçmedi ışıl ışıl pozu sosyal medyaya damga vurdu herkes onu konuştu

Birçok magazin sayfası tarafından yayınlanarak sosyal medyada hızla yayılan paylaşıma binlerce yorum ve beğeni geldi.

Songül Karlı yine yaptı yapacağını! Dekolteden vazgeçmedi ışıl ışıl pozu sosyal medyaya damga vurdu herkes onu konuştu

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşımda Karlı'nın uyguladığı filtre de dikkatlerden kaçmadı.

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