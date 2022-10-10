Alparslan Büyük Selçuklu’nun yıldızı Barış Arduç’un kayınvalidesine bakın! Gupse Özay’ın annesini gören dilini ısırdı! Güzelliğiyle...
Kayra Zabcı, Serhat Tutumluer, Bora Cengiz, Umut Karadağ ve Öykü Gürman gibi isimlerin yer aldığı Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin başrol oyuncusu Barış Arduç, 2020'de meslektaşı Gupse Özay ile nikah masasına oturdu. Ünlü çift, geçen Eylül ayında ise Jan Asya adını verdiği kızlarına kavuştu. Attıkları her adımla dikkat çeken çift, şimdi ise Gupse Özay'ın annesiyle gündem oldu. Özay'ın annesini görenler hayran kaldı. İşte Barış Arduç'un güzeller güzeli kayınvalidesi...
10.10.2022 22:46 - Son Güncelleme: 10.10.2022 22:46
Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin başrol oyuncusu Barış Arduç, 2020'de meslektaşı Gupse Özay ile nikah masasına oturdu.