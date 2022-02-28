Alparslan Büyük Selçuklu’nun Sultan Alparslan’ı Barış Arduç bakın aslen nereliymiş! Duyan inanamadı işte Barış Arduç’un memleketi...
Alparslan Büyük Selçuklu'nun Sultan Alparslan'ı Barış Arduç bakın aslen nereliymiş! Başrolünü Fahriye Evcen ile paylaştığı Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde Sultan Alparslan karakterini canlandıran Barış Arduç'un hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. 2020 yılında Gupse Özay ile evlenen oyuncunun özellikle memleketi merak konusu oldu. 1987 yılında İsviçre'nin Scherzingen şehrinde dünyaya gelen oyuncu hakkında en çok "Barış Arduç aslen nereli?" sorusunun yanıtı aratıldı. Ünlü oyuncunun aslen nereli olduğunu öğrenenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Barış Arduç'un memleketi...
28.02.2022 21:18 - Son Güncelleme: 28.02.2022 21:18
İlk olarak Küçük Hanımefendi'de rol alan ve Kiralık Aşk ile yıldızı parlayan ünlü oyuncu, şimdilerde Alparslan Büyük Selçuklu'yla izleyici karşısına çıkıyor.
Oyunculuğuyla dikkat çeken Arduç'un hayatı da merak edilip araştırılıyor. 2020 yılında Gupse Özay ile evlenen oyuncunun özellikle memleketi merak ediliyor.
1987 yılında İsviçre'nin Scherzingen şehrinde dünyaya gelen oyuncu hakkında en çok "Barış Arduç aslen nereli?" sorusunun yanıtı aratılıyor.