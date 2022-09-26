Alparslan Büyük Selçuklu’nun Öke Hatun’u Öykü Gürman’ın eski eşi bakın kim çıktı! Duyan küçük dilini yuttu! Meğer o da çok ünlüymüş...
Kayra Zabcı, Serhat Tutumluer, Bora Cengiz, Umut Karadağ ile birlikte Alparslan Büyük Selçuklu'nun kadrosuna dahil olan Öykü Gürman, Öke Hatun karakteriyle izleyici karşısına çıktı. Başrolde Barış Arduç'un yer aldığı dizide sergilediği performansla dikkat çeken oyuncunun hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı. Gürman hakkında araştırma yapanlar, oyuncunun eski eşinin kim olduğunu öğrenince şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Öykü Gürman'ın kendi gibi ünlü olan eski eşi...
26.09.2022 22:31 - Son Güncelleme: 26.09.2022 22:31
ÖYKÜ GÜRMAN KİMDİR?
Öykü Gürman, ikiz kardeşi Berk Gürman ile "Evlerinin Önü Boyalı Direk" seslendirmesinin ardından adını geniş kitlelere duyurdu.