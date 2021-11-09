Alparslan Büyük Selçuklu'nun Alparslan'ı Barış Arduç bakın aslen nereli! İsviçre doğumlu ama gerçek başka
Uzun süredir ekranlarda boy göstermeyen iki isim, Barış Arduç ve Fahriye Evcen, Alparslan Büyük Selçuklu dizisiyle ekranlara geri döndü. TRT 1 ekranlarında yayınlanan dizinin başrol oyuncusu Barış Arduç, günün en çok merak edilen isimlerinden biri. Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde Sultan Alparslan'ı oynayan başarılı oyuncu Barış Arduç, İsviçre'de doğdu ve iki de erkek kardeşi bulunuyor. Kendisi gibi oyucu Gupse Özay ile 2020 yılında dünyaevine girdi. Peki ama Barış Arduç aslen nereli? İşte başta Barış Arduç olmak üzere ünlülerin merak edilen memleketleri.
Barış Arduç, 1987 yılında İsviçre'nin Scherzingen şehrinde, emlakçılık yapan Gülay ve Erol Arduç çiftinin ortanca çocuğu olarak dünyaya geldi. 8 yaşında ailesiyle beraber yurtdışından Türkiye'ye kesin dönüş yapan Arduç, ilkokulu Sakarya ve Gölcük'te bitirdi. 17 Ağustos 1999'da Gölcük'te yaşanan deprem sebebiyle ailesi ile beraber Bolu'ya taşınmak zorunda kaldı. Ortaokulu ve lise 1. sınıfı Bolu'da okuduktan sonra, lise 2. sınıfta ailesiyle beraber İstanbul'a gelerek ortaöğrenimini burada tamamladı.
Kayseri Erciyes Üniversitesi Spor Akademisini kazandı fakat uyum sağlayamadı ve İstanbul'a geri döndü. Aktif olarak yüzme, dalgıçlık, futbol, basketbol, hentbol gibi spor dallarıyla uğraşmasının yanı sıra Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu'na bağlı olarak Şile 'de 8 yıl cankurtaranlık yaptı. Daha sonra tiyatro sanatçısı Ayla Algan ile tanışıp Ekol Drama'da oyunculuk eğitimi aldı. Ardından Sadri Alışık Tiyatrosu'nda teatral eğitimine katıldı ve profesyonel oyunculuğa adım attı.
Peki İsviçre doğumlu olan Barış Arduç aslen nereli? İşte başta Barış Arduç olmak üzere ünlülerin merak edilen memleketleri.