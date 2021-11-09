Alparslan Büyük Selçuklu’nun Alparslan’ı Barış Arduç bakın aslen nereli! İsviçre doğumlu ama gerçek başka

Kayseri Erciyes Üniversitesi Spor Akademisini kazandı fakat uyum sağlayamadı ve İstanbul'a geri döndü. Aktif olarak yüzme, dalgıçlık, futbol, basketbol, hentbol gibi spor dallarıyla uğraşmasının yanı sıra Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu'na bağlı olarak Şile 'de 8 yıl cankurtaranlık yaptı. Daha sonra tiyatro sanatçısı Ayla Algan ile tanışıp Ekol Drama'da oyunculuk eğitimi aldı. Ardından Sadri Alışık Tiyatrosu'nda teatral eğitimine katıldı ve profesyonel oyunculuğa adım attı.