Alparslan Büyük Selçuklu’nun Akça Hatun'u Fahriye Evcen'in kardeşlerini gören dilini ısırdı! Burak Özçivit'in baldızları hayran bıraktı
Fahriye Evcen'in kardeşlerini gören dilini ısırdı! Barış Arduç ile başrolünü üstlendiği dönem dizisi Alparslan: Büyük Selçuklu'da Akça Hatun karakterini canlandıran Fahriye Evcen, hem oyunculuğu hem güzelliği hem de özel hayatıyla sık sık gündem olmuştu. 2009 yılında nikah masasına oturduğu Burak Özçivit ile mutlu bir evlilik sürdüren oyuncu, şimdi ise kız kardeşleriyle adından söz ettirdi. Güzelliğiyle parmak ısırtan Evcen'in kardeşleri de hayran bıraktı. Birbirlerine benzetilen Evcen kardeşler için "Güzellik genetik" yorumu yapıldı. İşte Burak Özçivit'in güzeller güzeli baldızları...
23.05.2022 20:40 - Son Güncelleme: 23.05.2022 20:40
Oğlu Karan Özçivti'i dünyaya getirdikten sonra ekranlara ara veren Fahriye Evcen, Alparslan Büyük Selçuklu dizisiyle geri dönmüştü.
Oyunculuğuyla beğeni toplayan Evcen'in hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı. Burak Özçivit ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncunun özellikle ailesi merak konusu oldu.