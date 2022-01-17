Alparslan: Büyük Selçuklu’nun Akça Hatun’u Fahriye Evcen’in kardeşini gören gözlerini alamadı! Burak Özçivt’in baldızı hayran bıraktı
Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinde başrolü Barış Arduç ile paylaşan ve Akça Hatun karakterini canlandıran ünlü oyuncu Fahriye Evcen, 2017 yılında meslektaşı Burak Özçivit ile nikah masasına oturmuştu. 2019 yılında Karan'ı kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tadan Evcen, kariyerinin yanı sıra örnek aile yaşantısıyla da çok konuşulmuştu. Kuruluş Osman dizisinin başarılı başrolü Burak Özçivit'le mutlu bir evlilik sürdüren Fahriye Evcen bu kez kız kardeşiyle gündeme geldi. Abla-kardeşin benzerliği dikkat çekerken 'Güzellik genetik' yorumları yapıldı. İşte Fahriye Evcen'in güzeller güzeli kız kardeşi...
17.01.2022 22:36
- Son Güncelleme: 17.01.2022 22:36
Burak Özçivit ile 2017 yılında nikah masasına oturan ve 2019'da oğlu Karan'ı kucağına alan Fahriye Evcen, anne olduktan sonra uzun süre setlere ara vermişti.
Başrolünü Barış Arduç ile üstlendiği Alparslan: Büyük Selçuklu dizisiyle ekranlara geri dönen Fahriye Evcen, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık adından söz ettirmişti.
Kuruluş Osman dizisinin başarılı başrolü Burak Özçivit'le mutlu bir evlilik sürdüren Fahriye Evcen bu kez kız kardeşiyle gündeme geldi.