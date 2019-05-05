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Almeda Abazi - Tolgahan Sayışman'ın bebekleri dünyaya geldi! Ünlü çift oğullarına bakın ne isim verdi

Almeda Abazi - Tolgahan Sayışman çiftinin bebeği dünyaya gedi. Sayışman çiftinin bebeği, 3 kilo 285 gram ve 50 cm olarak doğdu. 2 yıl önce evlenen ve mutlu evlilikleri ile sanat camiasında örnek gösterilen Tolgahan Sayışman - Almeda Abazi çifti oğullarına verdi isim ise merak konusu oldu. İşte bu yıl hamile kalan ve anne - baba olan ünlü isimler...

05.05.2019 13:28 - Son Güncelleme: 05.05.2019 13:34
Almeda Abazi - Tolgahan Sayışman'ın bebekleri dünyaya geldi! Ünlü çift oğullarına bakın ne isim verdi

2017 yılının Şubat ayında Almeda Abazi ile evlenen Tolgahan Sayışman'ın bir bebeği oldu. Tolgahan Sayışman ile Almeda Sayışman çiftinin bugün dünyaya gelen bebeğinin 3 kilo 285 gram ağırlığında ve 50 santim boyunda olduğu öğrenildi.

Almeda Abazi - Tolgahan Sayışman'ın bebekleri dünyaya geldi! Ünlü çift oğullarına bakın ne isim verdi

Tolgahan Sayışman ile Almeda Sayışman çiftinin bebeği dünyaya geldi. Tolgahan ile Almeda Sayışman çiftinin bebeği, 3 kilo 285 gram ve 50 cm olarak doğdu.

Almeda Abazi - Tolgahan Sayışman'ın bebekleri dünyaya geldi! Ünlü çift oğullarına bakın ne isim verdi

TOLGAHAN SAYIŞMAN'IN OĞLUNUN ADI...

Doğum, saat 05.12'de Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Banu Çiftçi tarafından gerçekleştirildi. Çift, bebeklerine Efehan adını verdi.

Almeda Abazi - Tolgahan Sayışman'ın bebekleri dünyaya geldi! Ünlü çift oğullarına bakın ne isim verdi

Acıbadem Altunizade Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Çağlar Çuhadaroğlu yaptığı açıklamada şu bilgileri verdi: "Tolgahan ile AlmedaSayışman çiftinin bebeği, 3 kilo 285 gram ve 50 cm olarak dünyaya geldi. Bebeğin ve annenin sağlık durumları gayet iyi. Kendilerine sağlıklı ve uzun bir ömür diliyoruz."

Bu yıl kimler hamile kalmış ve anne-baba olmuş gelin hep birlikte bakalım...

Almeda Abazi - Tolgahan Sayışman'ın bebekleri dünyaya geldi! Ünlü çift oğullarına bakın ne isim verdi

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