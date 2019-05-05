Almeda Abazi - Tolgahan Sayışman'ın bebekleri dünyaya geldi! Ünlü çift oğullarına bakın ne isim verdi
Almeda Abazi - Tolgahan Sayışman çiftinin bebeği dünyaya gedi. Sayışman çiftinin bebeği, 3 kilo 285 gram ve 50 cm olarak doğdu. 2 yıl önce evlenen ve mutlu evlilikleri ile sanat camiasında örnek gösterilen Tolgahan Sayışman - Almeda Abazi çifti oğullarına verdi isim ise merak konusu oldu. İşte bu yıl hamile kalan ve anne - baba olan ünlü isimler...
05.05.2019 13:28
- Son Güncelleme: 05.05.2019 13:34
Acıbadem Altunizade Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Çağlar Çuhadaroğlu yaptığı açıklamada şu bilgileri verdi: "Tolgahan ile AlmedaSayışman çiftinin bebeği, 3 kilo 285 gram ve 50 cm olarak dünyaya geldi. Bebeğin ve annenin sağlık durumları gayet iyi. Kendilerine sağlıklı ve uzun bir ömür diliyoruz."
Bu yıl kimler hamile kalmış ve anne-baba olmuş gelin hep birlikte bakalım...
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