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Alişan'ın Nusret Gökçe itirafı şoke etti! Günlük kazancı dudak uçuklatan Nusret meğer yıllar önce...

Alişan'dan yıllar sonra gelen Nusret Gökçe itirafı şoke etti! 'Tuz serpme' hareketiyle fenomen olan sosyete etçisi Nusret Gökçe'nin, dükkan açmak için parasının olmadığı bir dönemde Alişan'a ortaklık teklif ettiği ortaya çıktı. 43 yaşındaki türkücü Alişan, o günlerde bu ortaklığa cesaret edemediği için Nusret'i reddettiğini belirtti. "Ara sıra Nusret'in dükkanının önünden geçerken iç çektiğim oluyor." diyen Alişan, pişmanlığını işte bu sözlerle ifade etti.

30.01.2020 17:03 - Son Güncelleme: 30.01.2020 17:03
Alişan'ın Nusret Gökçe itirafı şoke etti! Günlük kazancı dudak uçuklatan Nusret meğer yıllar önce...

Alişan ile Nusret Gökçe'nin yıllardır kimsenin bilmediği gerçeği ortaya çıktı. Buse Varol ile evli ve Burak adında bir oğlu olan 43 yaşındaki türkücü Alişan, sosyetenin etçisi olarak tanınan Nusret Gökçe hakkında şoke eden bir itirafta bulundu!

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Alişan'ın Nusret Gökçe itirafı şoke etti! Günlük kazancı dudak uçuklatan Nusret meğer yıllar önce...

Ünü ülke sınırlarını aşan, Türkiye dışında birçok yerde dükkanı olan Nusret Gökçe'nin, yıllar önce Alişan'a ortaklık teklif ettiği ortaya çıktı. Ünlü şarkıcı, yıllar önce Nusret ile konuştuklarını anlattı.

Alişan'ın Nusret Gökçe itirafı şoke etti! Günlük kazancı dudak uçuklatan Nusret meğer yıllar önce...

Snob magazinin özel haberine göre; Nusret'in, dükkan açmak için parasının olmadığı dönemde Alişan'a ortaklık teklif ettiği ortaya çıktı. Alişan'ın ise o günlerde ortaklığa cesaret edemediği ve Nusret'e 'hayır' dediği öğrenildi.

Alişan'ın Nusret Gökçe itirafı şoke etti! Günlük kazancı dudak uçuklatan Nusret meğer yıllar önce...

İddiaların ardından Alişan, Kanal D ekranlarında yayınlanan '2. Sayfa'nın canlı yayına bağlandı ve teklifi doğruladı. Şarkıcı, olayı şu sözlerle anlattı:

Alişan'ın Nusret Gökçe itirafı şoke etti! Günlük kazancı dudak uçuklatan Nusret meğer yıllar önce...

"Ara sıra Nusret'in dükkanının önünden geçerken iç çektiğim oluyor. Nusret bu teklifi sadece bana değil, birkaç kişiye daha yapmış; onlar da kabul etmemiş. Öncelikle şunu söyleyeyim, adam inanılmaz başarılı ve ilk günkü gibi çalışıyor. Her sabah erken kalkıp dükkanlarını kontrol ediyor. Allah daha çok versin..."

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