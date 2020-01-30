Alişan'ın Nusret Gökçe itirafı şoke etti! Günlük kazancı dudak uçuklatan Nusret meğer yıllar önce...

"Ara sıra Nusret'in dükkanının önünden geçerken iç çektiğim oluyor. Nusret bu teklifi sadece bana değil, birkaç kişiye daha yapmış; onlar da kabul etmemiş. Öncelikle şunu söyleyeyim, adam inanılmaz başarılı ve ilk günkü gibi çalışıyor. Her sabah erken kalkıp dükkanlarını kontrol ediyor. Allah daha çok versin..."