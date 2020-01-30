Alişan'ın Nusret Gökçe itirafı şoke etti! Günlük kazancı dudak uçuklatan Nusret meğer yıllar önce...
Alişan'dan yıllar sonra gelen Nusret Gökçe itirafı şoke etti! 'Tuz serpme' hareketiyle fenomen olan sosyete etçisi Nusret Gökçe'nin, dükkan açmak için parasının olmadığı bir dönemde Alişan'a ortaklık teklif ettiği ortaya çıktı. 43 yaşındaki türkücü Alişan, o günlerde bu ortaklığa cesaret edemediği için Nusret'i reddettiğini belirtti. "Ara sıra Nusret'in dükkanının önünden geçerken iç çektiğim oluyor." diyen Alişan, pişmanlığını işte bu sözlerle ifade etti.
30.01.2020 17:03
- Son Güncelleme: 30.01.2020 17:03
"Ara sıra Nusret'in dükkanının önünden geçerken iç çektiğim oluyor. Nusret bu teklifi sadece bana değil, birkaç kişiye daha yapmış; onlar da kabul etmemiş. Öncelikle şunu söyleyeyim, adam inanılmaz başarılı ve ilk günkü gibi çalışıyor. Her sabah erken kalkıp dükkanlarını kontrol ediyor. Allah daha çok versin..."
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