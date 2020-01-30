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Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek'in estetiksiz hali olay yarattı! İşte eski hali

Bir Zamanlar Çukurova, perşembe günlerinde liderlik tahtına bir yerleşti, pir yerleşti. Yeni bölümleri merakla beklenen Bir Zamanlar Çukurova'nın başrollerinde Hilal Altınbilek, Uğur Güneş, Murat Ünalmış ve Vahide Perçin yer alıyor. Dizinin en çok dikkat çeken isimlerinden biri hiç kuşkusuz güzelliğiyle büyüleyen Hilal Altınbilek. Bir Zamanlar Çukurova, Hilal Altınbilek'in kariyer basamaklarını ikişer, üçer tırmanmasını sağladı desek yeridir. Sosyal medyada da adından sıklıkla söz ettiren Hilal Altınbilek'in yıllar öncesine ait ortaya çıkan iki fotoğrafı şaşkına çevirdi. Biri çocukluk biri gençlik fotoğrafı olan bu karelere gerçekten şaşmamak mümkün değil. Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek'in bu görüntüleri sizi çok şaşırtacak.

30.01.2020 17:03 - Son Güncelleme: 30.01.2020 17:03
Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek'in estetiksiz hali olay yarattı! İşte eski hali

O Bir Zamanlar Çukurova'nın güzeller güzeli Züleyha'sı Hilal Altınbilek. Dizde Demir Yaman'ın eşi Züleyha Yaman olarak karşımıza çıkan Hilal Altınbilek uzun yıllardır ekranlarda ama asıl patlaması Bir Zamanlar Çukurova ile oldu. Büyük aşkı Yılmaz'a kavuşamayan ancak inanılmaz bir karakter dönüşümü yaşayan Züleyha'yı canlandıran Hilal Altınbilek güzelliğiyle çok konuşuluyor. Hilal Altınbilek pek çok estetik operasyon geçirmiş. Ama kim yaptıysa iyi yapmış ki, şimdi Türkiye'nin en güzel kadınlarından biri. İşte başta Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek olmak üzere ünlülerin estetikli ve estetiksiz halleri...

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Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek'in estetiksiz hali olay yarattı! İşte eski hali

Ebru Gündeş

Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek'in estetiksiz hali olay yarattı! İşte eski hali

Ebru Gündeş

Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek'in estetiksiz hali olay yarattı! İşte eski hali

Birce Akalay

Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek'in estetiksiz hali olay yarattı! İşte eski hali

Burcu Özberk

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