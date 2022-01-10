Alişan'ın eşi Buse Varol bombayı patlattı ihanet iddiası ortalığı karıştırdı! O hikayedeki isimler İsmail Demirci ile Hande Soral mı?
Alişan'ın eşi Buse Varol bombayı patlattı ihanet iddiası ortalığı karıştırdı! O hikayedeki isimler İsmail Demirci ile Hande Soral mı? Ünlü türkücü Alişan'ın eşi Buse Varol'un ünlü bir oyuncunun hamile eşini aldattığına dair iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü. Bir kanalda yayınlanan magazin programında bu konu hakkında açıklamalar geldi. Bircan Bali ve Arto'nun iddiasına göre İsmail Demirci hamile olan eşi Hande Soral'ı aldattı. İşte detaylar...
10.01.2022 11:16
- Son Güncelleme: 10.01.2022 11:22
Alişan'ın eşi Buse Varol bombayı patlattı ihanet iddiası ortalığı karıştırdı! O hikayedeki isimler İsmail Demirci ile Hande Soral mı?
Bir kanalda yayınlanan magazin prgoramı haftaya bomba iddialarla başladı. Alişan'ın eşi Buse Varol'un bir otelde yemek yerken, ünlü bir oyuncunun hamile eşini aldattığını iddia etmesinin üzerinden Bircan Bali ve Arto bu oyuncuyu araştırmaya başladı.