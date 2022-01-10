Aleyna Tilki, Uzi konserinde çılgınlarca dans etti o anlar Şeyma Subaşı’na benzetildi! ’Keko seviyorum’ demişti meğer sevgililermiş...

14 yaşında şöhreti yakalayan şarkıcı Aleyna Tilki, her hareketiyle magazin gündemine damga vurmaya devam ediyor. Yaptığı açıklamalarla adından sık sık söz ettiren şarkıcı, özel hayatıyla da gündemden düşmüyor. Son günlerde 'Uzi' lakaplı rapçi Utku Yalçınkaya'ya gönlünü kaptırdığı konuşulan Tilki, sosyal medya hesabından iddiaları doğrular niteliğinde bir video paylaştı.