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Haberler Magazin Aleyna Tilki, Uzi konserinde çılgınlarca dans etti o anlar Şeyma Subaşı'na benzetildi! 'Keko seviyorum' demişti meğer sevgililermiş...

Aleyna Tilki, Uzi konserinde çılgınlarca dans etti o anlar Şeyma Subaşı'na benzetildi! 'Keko seviyorum' demişti meğer sevgililermiş...

Aleyna Tilki, Uzi konserinde çılgınlarca dans etti o anlar Şeyma Subaşı'na benzetildi! 'Keko seviyorum' diyen Aleyna son olarak Uzi' adıyla tanınan rapçi Utku Yalçınkaya ile anıldı. Aşk iddialarının ardından Aleyna Tilki, Uzi'yi konserinde yalnız bırakmadı. Dans ettiği anların videosunu paylaşan Aleyna Tilki'nin dansını görenler Şeyma Subaşı'na benzetti.

10.01.2022 10:39 - Son Güncelleme: 10.01.2022 11:04
Aleyna Tilki, Uzi konserinde çılgınlarca dans etti o anlar Şeyma Subaşı’na benzetildi! ’Keko seviyorum’ demişti meğer sevgililermiş...

Aleyna Tilki, Uzi konserinde çılgınlarca dans etti o anlar Şeyma Subaşı'na benzetildi! 'Keko seviyorum' demişti meğer sevgililermiş...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Aleyna Tilki, Uzi konserinde çılgınlarca dans etti o anlar Şeyma Subaşı’na benzetildi! ’Keko seviyorum’ demişti meğer sevgililermiş...

14 yaşında şöhreti yakalayan şarkıcı Aleyna Tilki, her hareketiyle magazin gündemine damga vurmaya devam ediyor. Yaptığı açıklamalarla adından sık sık söz ettiren şarkıcı, özel hayatıyla da gündemden düşmüyor. Son günlerde 'Uzi' lakaplı rapçi Utku Yalçınkaya'ya gönlünü kaptırdığı konuşulan Tilki, sosyal medya hesabından iddiaları doğrular niteliğinde bir video paylaştı.

Aleyna Tilki, Uzi konserinde çılgınlarca dans etti o anlar Şeyma Subaşı’na benzetildi! ’Keko seviyorum’ demişti meğer sevgililermiş...

UZİ İÇİN DANS ETTİ

Tilki, yaklaşık üç haftadır birlikte olduğu rapçi sevgilisi Uzi'nin konserine gitti. Konser boyunca bir dakika yerine oturmayan Aleyna Tilki'nin dansı dikkat çekti.

Aleyna Tilki, Uzi konserinde çılgınlarca dans etti o anlar Şeyma Subaşı’na benzetildi! ’Keko seviyorum’ demişti meğer sevgililermiş...

"HANİ KEKO SEVİYORDUN"

Aleyna Tilki, temmuz ayında Twitter hesabından 'Türk müzik piyasasını bence Bağcılar semti yönetiyor' mesajını paylaşmış, Uzi'den 'hani keko seviyordun' cevabı gelmişti.

Aleyna Tilki, Uzi konserinde çılgınlarca dans etti o anlar Şeyma Subaşı’na benzetildi! ’Keko seviyorum’ demişti meğer sevgililermiş...

Sosyal medyada başlayan dostluğun zamanla aşka dönüştüğü iddia edildi.

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