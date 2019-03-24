Alişan'ın eşi Buse Varol babasına olan benzerliğiyle dikkat çekti
Alişan'ın eşi Buse Varol, geçtiğimiz gün babası Ramis Varol'un fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı. Burak bebeğin dedesinin kucağında olduğu fotoğrafla "Babacığım, canım, seni çok seviyoruz. İyi ki doğdun, iyi ki benim babam, Burak'ımın dedesi oldun. Nice güzel yaşların olsun, Allah seni başımızdan eksik etmesin." notunu paylaşan Buse Varol'un babasına olan benzerliği dikkat çekti.
24.03.2019 17:05
- Son Güncelleme: 24.03.2019 17:08
Alişan ile evlenen Buse Varol'un babası Ramis Varol'u görenler çok şaşırdı. Geçtiğimiz Şubat ayında bebekleri Burak'ı kucaklarına alan Alişan ve Buse Varol çifti, anne - baba olma heyecanını hala üzerlerinden atamadı. Oğluyla her anını Instagram hesabından paylaşan Buse Varol, geçtiğimiz günlerde babası Ramis Varol'un doğum gününü kutladı. Burak'ın dedesinin kucağında olan fotoğrafını görenler çok şaşırdı.
ÜNLÜLERİN BABALARI
DİĞER GALERİLER