Alişan'ın eşi Buse Varol babasına olan benzerliğiyle dikkat çekti

Alişan ile evlenen Buse Varol'un babası Ramis Varol'u görenler çok şaşırdı. Geçtiğimiz Şubat ayında bebekleri Burak'ı kucaklarına alan Alişan ve Buse Varol çifti, anne - baba olma heyecanını hala üzerlerinden atamadı. Oğluyla her anını Instagram hesabından paylaşan Buse Varol, geçtiğimiz günlerde babası Ramis Varol'un doğum gününü kutladı. Burak'ın dedesinin kucağında olan fotoğrafını görenler çok şaşırdı.

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