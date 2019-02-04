Alişan'dan Buse Varol'un hamileliği hakkında ilginç açıklamalar! Alişan sahneye veda mı ediyor?
Alişan ve eşi Buse Varol, bebekleri Burak'ı kucaklarına almak için gün sayıyor. Geçtiğimiz akşam Kıbrıs'ta sahne alan Alişan, eşi ve doğacak bebeği hakkında açıklamalarda bulundu. Doğum için heyecanlı olduğunu hatta ebeyle toplantı yaptıklarını söyleyen Alişan, babalık duygusundan dolayı aşırı derecede duygusal olduğunu belirtti. Alişan, eşi Buse Varol'un doğum yapacağı sıralarda sahnesi olabileceğini söyledi ve akabinde bakın neler dedi...
Asker günü sayar gibi oğlu Burak'ı kucağına alacağı günü saydığını söyleyen Alişan, "Doktorun dediği 11, 12, 13 gibi, o civarlarda bir şey. Kıbrıs'a gelirken ilk defa hayatımda zorlandım. Her dakika Buse'yi arıyorum 'bir şey var mı?' diye, her an gelebilir çünkü. Bugün sadece o heyecan var içerimde" dedi.
"ŞUAN BÜTÜN KONTROLE HAKİMİM"
Geçtiğimiz hafta evlerine ebe geldiğini söyleyen Alişan,"Ebeyle toplantı yaptık, bana ummadık bir anda, kötü bir şeyle karşılaşırsak ne yapmamız gerektiğini söyledi. Çocuk doğduktan sonra nasıl tutucağız, nasıl yıkayacağız, doğum sırasında neler yapacağız bunların hepsini gösterdi. Şu an bütün kontrole hakimim" dedi.
"BUSE HAMİLE GİBİ DEĞİL"
Kıbrıs'taki Nuhun Gemisi Otel'de sahne alan Alişan, eşiyle ilgili olarak "Hamile değil gibi maşallah. Ne ağrısı, ne sızısı, ne hareket kabiliyeti böyle sınırlandı. Hiçbir şeyi yok. Evde bulaşık yıkıyor, çamaşır yıkıyor. Yemeğe gidiyoruz sorunsuz, yürümesi sorunsuz, evde baya dans ediyor, koşuyor" diye konuştu.