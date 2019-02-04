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Alişan'dan Buse Varol'un hamileliği hakkında ilginç açıklamalar! Alişan sahneye veda mı ediyor?

Alişan ve eşi Buse Varol, bebekleri Burak'ı kucaklarına almak için gün sayıyor. Geçtiğimiz akşam Kıbrıs'ta sahne alan Alişan, eşi ve doğacak bebeği hakkında açıklamalarda bulundu. Doğum için heyecanlı olduğunu hatta ebeyle toplantı yaptıklarını söyleyen Alişan, babalık duygusundan dolayı aşırı derecede duygusal olduğunu belirtti. Alişan, eşi Buse Varol'un doğum yapacağı sıralarda sahnesi olabileceğini söyledi ve akabinde bakın neler dedi...

04.02.2019 17:27 - Son Güncelleme: 04.02.2019 17:33
Alişan'dan Buse Varol'un hamileliği hakkında ilginç açıklamalar! Alişan sahneye veda mı ediyor?

"SAHNNEYİ BIRAKIR GİDERİM"

Alişan, önceki akşam Kıbrıs'taki bir otelde sahne aldı. Sahne öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan şarkıcı, "Buse, doğum yaparsa sahneyi bırakır giderim" diyerek otel yetkililerine takıldı.

Alişan'dan Buse Varol'un hamileliği hakkında ilginç açıklamalar! Alişan sahneye veda mı ediyor?

Asker günü sayar gibi oğlu Burak'ı kucağına alacağı günü saydığını söyleyen Alişan, "Doktorun dediği 11, 12, 13 gibi, o civarlarda bir şey. Kıbrıs'a gelirken ilk defa hayatımda zorlandım. Her dakika Buse'yi arıyorum 'bir şey var mı?' diye, her an gelebilir çünkü. Bugün sadece o heyecan var içerimde" dedi.

Alişan'dan Buse Varol'un hamileliği hakkında ilginç açıklamalar! Alişan sahneye veda mı ediyor?

16'sında sahnesi olduğunu söyleyen Alişan, "Bu arada doğdu doğdu, doğmadı yokum ben" diye espri yaptı. İçerisinde korku olduğunu söyleyen Alişan,"Buse'nin karnı inanılmaz öne gitti, doğum pozisyonunda. Burak kanala girip doğabilir her an" diye konuştu.

Alişan'dan Buse Varol'un hamileliği hakkında ilginç açıklamalar! Alişan sahneye veda mı ediyor?

"ŞUAN BÜTÜN KONTROLE HAKİMİM"

Geçtiğimiz hafta evlerine ebe geldiğini söyleyen Alişan,"Ebeyle toplantı yaptık, bana ummadık bir anda, kötü bir şeyle karşılaşırsak ne yapmamız gerektiğini söyledi. Çocuk doğduktan sonra nasıl tutucağız, nasıl yıkayacağız, doğum sırasında neler yapacağız bunların hepsini gösterdi. Şu an bütün kontrole hakimim" dedi.

Alişan'dan Buse Varol'un hamileliği hakkında ilginç açıklamalar! Alişan sahneye veda mı ediyor?

"BUSE HAMİLE GİBİ DEĞİL"

Kıbrıs'taki Nuhun Gemisi Otel'de sahne alan Alişan, eşiyle ilgili olarak "Hamile değil gibi maşallah. Ne ağrısı, ne sızısı, ne hareket kabiliyeti böyle sınırlandı. Hiçbir şeyi yok. Evde bulaşık yıkıyor, çamaşır yıkıyor. Yemeğe gidiyoruz sorunsuz, yürümesi sorunsuz, evde baya dans ediyor, koşuyor" diye konuştu.

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