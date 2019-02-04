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Serel Yereli bildiğiniz gibi! "Hava sıcaktı soyunduk..."

'Bodrum Masalı' adlı dizide tanınan Serel Yereli, yaptığı paylaşımlar ve olay yaratan açıklamalarıyla magazin gündeminden düşmüyor. Son olarak yaptığı üstsüz paylaşım ile tartışmalara sebep olan Serel Yereli, şimdi de Instagram'dan yaptığı bir gönderme ile gündemde... İşte Serel Yereli'nin olay yaratacak o paylaşımı...

04.02.2019 19:19 - Son Güncelleme: 04.02.2019 19:35
Serel Yereli bildiğiniz gibi! Hava sıcaktı soyunduk...

'Bodrum Masalı' adlı dizide tanınan Serel Yereli, cesur paylaşımları ve olay yaratan açıklamalarıyla magazin gündeminden düşmüyor.

Serel Yereli bildiğiniz gibi! Hava sıcaktı soyunduk...

"HAVA SICAKTI, SOYUNDUK"
Geçtiğimiz yıl bir arkadaşıyla İtalya'ya giden 23 yaşındaki güzel, sıcaktan bunalınca soyunarak çimlere uzanmıştı. "Ohh hava sıcaktı soyunduk, kimse de dönüp 'sen ne yapıyorsun' demedi" ifadesini kullanan oyuncu, o anların videosunu Instagram'ın hikaye bölümünden paylaşmıştı.

Serel Yereli bildiğiniz gibi! Hava sıcaktı soyunduk...

DEMET AKALIN'I ÇILDIRTTI
Oyuncunun üstsüz paylaşımı ve yaptığı yorum, Demet Akalın'ı kızdırdı. Başarılı şarkıcı, "İşte bu yüzden Serenay Sarıkaya'lar zirve oluyor! Bazıları da onun kaç gömlek altı" mesajını yayınlamıştı.

Serel Yereli bildiğiniz gibi! Hava sıcaktı soyunduk...

HER PAYLAŞIMI OLAY!
Müzik eğitimi için bir süredir yurt dışında olan oyuncu, instagram'da yaptığı son paylaşımla da adından söz ettirmeyi başardı.

Serel Yereli bildiğiniz gibi! Hava sıcaktı soyunduk...

"GÖZLERİM AÇIKTI AMA..."
Instagram'da üç adet selfie'sine yer veren 23 yaşındaki güzel, bazıları bulanık görülen karelere, "Gözlerim açıktı ama görüşüm bulanıktı" notunu düşerek, esprili bir göndermede bulundu.

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