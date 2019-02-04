Serel Yereli bildiğiniz gibi! "Hava sıcaktı soyunduk..."
'Bodrum Masalı' adlı dizide tanınan Serel Yereli, yaptığı paylaşımlar ve olay yaratan açıklamalarıyla magazin gündeminden düşmüyor. Son olarak yaptığı üstsüz paylaşım ile tartışmalara sebep olan Serel Yereli, şimdi de Instagram'dan yaptığı bir gönderme ile gündemde... İşte Serel Yereli'nin olay yaratacak o paylaşımı...
04.02.2019 19:19 - Son Güncelleme: 04.02.2019 19:35
"HAVA SICAKTI, SOYUNDUK"
Geçtiğimiz yıl bir arkadaşıyla İtalya'ya giden 23 yaşındaki güzel, sıcaktan bunalınca soyunarak çimlere uzanmıştı. "Ohh hava sıcaktı soyunduk, kimse de dönüp 'sen ne yapıyorsun' demedi" ifadesini kullanan oyuncu, o anların videosunu Instagram'ın hikaye bölümünden paylaşmıştı.
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