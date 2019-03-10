Alişan,Buse Varol'un doğumundan sonra barıştığı Demet Akalın hakkında her şeyi açıkladı!
Alişan ve Buse varol, geçtiğimiz haftalarda bebekleri Burak'ı kucaklarına aldılar. Baba olduktan çok kısa bir süre sonra 6 yıldır küs olduğu Demet Akalın ile bir kanalda yayınlanan magazin programının canlı yayınında barışan Alişan, Demet Akalın ile küs kalma sebebini açıkladı. Açıklamanın ardından eşi Buse Varol ve oğlu Burak ile ilgili soruları da yanıtsız bırakmadı.
"Demet'le Burak olduktan sonra konuşmaya başladık. İlk telefonda konuştuk.Sonra bir araya geldik. Demet oğlumun doğduğu ilk hafta gelecekti ama işlerinden dolayı uğrayamadı. Sonrası uzun uzun konuştuk. Arada laf taşıyan insanlar vardı. Mesela benim söylediğim bir şeyi gidip Demet'e 10 katarak anlatmışlar."
BUSE EKRANLARA GERİ DÖNECEK
Muhabirlerin " Buse hanım tekrar setlere dönerek oyunculuk yapacak mı?" sorusuna " Evet tabiki de bu eşimin işi, bu aralar çok yoruluyor. Bazen bebek gece uyanıyor bakıyorum Buse yorgunluktan bitap düşmüş ben kalkıyorum ve oğlumun yemeğini veriyorum, altını temizliyorum ve bezini bile değiştiyorum.
Bir kaç ay sonra bakıcıda gelecek. Şu an sadece anneler yardımcı oluyor geliyor, gidiyor. Bu durumu atlattıktan sonra Buse'yi tekrar ekranlarda görebilirsiniz" şeklinde yanıt verdi.