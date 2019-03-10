Alişan,Buse Varol'un doğumundan sonra barıştığı Demet Akalın hakkında her şeyi açıkladı!

BUSE EKRANLARA GERİ DÖNECEK

Muhabirlerin " Buse hanım tekrar setlere dönerek oyunculuk yapacak mı?" sorusuna " Evet tabiki de bu eşimin işi, bu aralar çok yoruluyor. Bazen bebek gece uyanıyor bakıyorum Buse yorgunluktan bitap düşmüş ben kalkıyorum ve oğlumun yemeğini veriyorum, altını temizliyorum ve bezini bile değiştiyorum.

Bir kaç ay sonra bakıcıda gelecek. Şu an sadece anneler yardımcı oluyor geliyor, gidiyor. Bu durumu atlattıktan sonra Buse'yi tekrar ekranlarda görebilirsiniz" şeklinde yanıt verdi.