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Alişan,Buse Varol'un doğumundan sonra barıştığı Demet Akalın hakkında her şeyi açıkladı!

Alişan ve Buse varol, geçtiğimiz haftalarda bebekleri Burak'ı kucaklarına aldılar. Baba olduktan çok kısa bir süre sonra 6 yıldır küs olduğu Demet Akalın ile bir kanalda yayınlanan magazin programının canlı yayınında barışan Alişan, Demet Akalın ile küs kalma sebebini açıkladı. Açıklamanın ardından eşi Buse Varol ve oğlu Burak ile ilgili soruları da yanıtsız bırakmadı.

10.03.2019 18:07 - Son Güncelleme: 10.03.2019 18:07
Alişan,Buse Varol'un doğumundan sonra barıştığı Demet Akalın hakkında her şeyi açıkladı!

Alişan, 6 yıldır küs olduğu ve geçtiğimiz haftalarda barıştığı arkadaşı Demet Akalın hakkında birtakım açıklamalarda bulundu. Ünlü şarkıcı Alişan, oğlu Burak ve eşi Buse Varol hakkında merak edilen soruları da yanıtsız bırakmadı.

Alişan,Buse Varol'un doğumundan sonra barıştığı Demet Akalın hakkında her şeyi açıkladı!

İşte geçtiğimiz gün Kıbrıs'ta sahne alan Alişan'ın açıklamaları...

Alişan,Buse Varol'un doğumundan sonra barıştığı Demet Akalın hakkında her şeyi açıkladı!

"Burak ilk doğduğunda, kucağıma ilk verdiklerinde şok içerisindeydim. Bir , iki gün kendime gelemedim. Hastane de her şey o kadar karışıktı ki eve gidene kadar hiç birşey anlamadım.

Alişan,Buse Varol'un doğumundan sonra barıştığı Demet Akalın hakkında her şeyi açıkladı!

"LAF TAŞIYAN İNSANLAR VARDI!"

Habertürk'ün haberine göre; Yaklaşık 6 yıldır küs olduğu popçu Demet Akalın ile barışma süreci hakkında da konuşan Alişan, şunları aktardı.

Alişan,Buse Varol'un doğumundan sonra barıştığı Demet Akalın hakkında her şeyi açıkladı!

"Demet'le Burak olduktan sonra konuşmaya başladık. İlk telefonda konuştuk.Sonra bir araya geldik. Demet oğlumun doğduğu ilk hafta gelecekti ama işlerinden dolayı uğrayamadı. Sonrası uzun uzun konuştuk. Arada laf taşıyan insanlar vardı. Mesela benim söylediğim bir şeyi gidip Demet'e 10 katarak anlatmışlar."

Alişan,Buse Varol'un doğumundan sonra barıştığı Demet Akalın hakkında her şeyi açıkladı!

"ŞİMDİ ONLAR DÜŞÜNSÜN"

O bana sordu benim hakkımda böyle böyle demişsin, bende ona sen benim hakkında böyle böyle demişsin ben o yüzden konuştum dedim ama halbuki arada o lafların hiç biri olmadı.Bizi çekemeyen insanlar çok şimdi onlar düşünsün" cevabını verdi.

Alişan,Buse Varol'un doğumundan sonra barıştığı Demet Akalın hakkında her şeyi açıkladı!

BUSE EKRANLARA GERİ DÖNECEK

Muhabirlerin " Buse hanım tekrar setlere dönerek oyunculuk yapacak mı?" sorusuna " Evet tabiki de bu eşimin işi, bu aralar çok yoruluyor. Bazen bebek gece uyanıyor bakıyorum Buse yorgunluktan bitap düşmüş ben kalkıyorum ve oğlumun yemeğini veriyorum, altını temizliyorum ve bezini bile değiştiyorum.

Bir kaç ay sonra bakıcıda gelecek. Şu an sadece anneler yardımcı oluyor geliyor, gidiyor. Bu durumu atlattıktan sonra Buse'yi tekrar ekranlarda görebilirsiniz" şeklinde yanıt verdi.

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