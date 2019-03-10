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Yeşilçam'ın alımlı güzeli Gülşen Bubikoğlu'nun son halini görenler gözlerine inanamadı!

Yeşilçam'ın alımlı güzeli Gülşen Bubikoğlu, son haliyle herkesi şaşırttı. 64 yaşındaki efsane isim Gülşen Bubikoğlu, Tarık Akan, Cüneyt Arkın gibi usta isimlerle birden fazla Yeşilçam filminde başrol oyunculuğunu üstlenmiştir. Girdiği roller dışında güzelliğiyle de gönüllerde taht kuran Gülşen Bubikoğlu'nun son halini görmeye hazır mısınız? İşte Yeşilçam oyuncularının yıllar içindeki değişimi...

10.03.2019 14:23 - Son Güncelleme: 10.03.2019 14:29
Yeşilçam'ın alımlı güzeli Gülşen Bubikoğlu'nun son halini görenler gözlerine inanamadı!

Yeşilçam'ın alımlı güzeli Gülşen Bubikoğlu adeta yıllara meydan okuyor. Özellikle 'Ah Nerede' filmiyle 7'den 70'e herkesin tanıdığı 64 yaşındaki Gülşen Bubikoğlu'nun son halini görmeye hazır mısınız?

Yeşilçam'ın alımlı güzeli Gülşen Bubikoğlu'nun son halini görenler gözlerine inanamadı!
Yeşilçam'ın en güzel isimleri Gülşen Bubikoğlu'ndan Itır Esen'e, Tarık Akan'dan Orhan Gencebay'a... İşte 40 yıl önce ve sonraki halleriyle Yeşilçam ünlüleri
Yeşilçam'ın alımlı güzeli Gülşen Bubikoğlu'nun son halini görenler gözlerine inanamadı!

Fatma Girik

Yeşilçam'ın alımlı güzeli Gülşen Bubikoğlu'nun son halini görenler gözlerine inanamadı!

Banu Alkan

Yeşilçam'ın alımlı güzeli Gülşen Bubikoğlu'nun son halini görenler gözlerine inanamadı!

Cüneyt Arkın

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