Alişan ve Bülent Ersoy'un bu fotoğrafı sosyal medyayı salladı! Alişan’ın sünnetinde...
Bir yanda ünlü türkücü Alişan diğer bir yanda Türkiye'nin Diva'sı Bülent Ersoy. Bu iki ismi ortak bir noktada buluşturan ise bir sünnet düğünü fotoğrafı. Ünlü şarkıcı Alişan'ın yıllar önce çekilmiş fotoğrafı Twitter'da olay oldu. Sünnet düğününe katılanlar arasında Bülent Ersoy'un yer alması ise görenleri şaşırttı. İşin aslı bakın neymiş.
21.12.2019 11:35
- Son Güncelleme: 21.12.2019 11:45
Elinden geçen çocukların sonralarda şöhrete kavuştuğunu söyleyen Kemal Özkan, yalnızca Alişan'ı değil, Mustafa Sandal ve Hakan Ural'ı da sünnet ettiğini söyleyerek, ''Biz kestik mi evvelallah tam keseriz. Bir gün gelecek, meclisin kapıcısından cumhurbaşkanına kadar herkes benim sünnet ettiğim çocuklardan oluşacak. Çünkü ben zengin fakir ayrımı yapmıyorum'' demişti.
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