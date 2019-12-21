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Alişan ve Bülent Ersoy'un bu fotoğrafı sosyal medyayı salladı! Alişan’ın sünnetinde...

Bir yanda ünlü türkücü Alişan diğer bir yanda Türkiye'nin Diva'sı Bülent Ersoy. Bu iki ismi ortak bir noktada buluşturan ise bir sünnet düğünü fotoğrafı. Ünlü şarkıcı Alişan'ın yıllar önce çekilmiş fotoğrafı Twitter'da olay oldu. Sünnet düğününe katılanlar arasında Bülent Ersoy'un yer alması ise görenleri şaşırttı. İşin aslı bakın neymiş.

21.12.2019 11:35 - Son Güncelleme: 21.12.2019 11:45
Alişan ve Bülent Ersoy'un bu fotoğrafı sosyal medyayı salladı! Alişan’ın sünnetinde...

Geçtiğimiz yıl güzel oyuncu Buse Varol'la dünyaevine giren ünlü şarkıcı Alişan, bu defa mutlu evlilik hayatıyla değil, geçmişte yer aldığı bir fotoğraf karesiyle magazin gündemine bomba gibi düştü.

Alişan ve Bülent Ersoy'un bu fotoğrafı sosyal medyayı salladı! Alişan’ın sünnetinde...

Twitter'da paylaşılan ve Alişan'ın sünnet düğünü olduğu iddia edilen fotoğrafta, sünnetçi Kemal Özkan ve diva Bülent Ersoy da yer alıyordu.

Alişan ve Bülent Ersoy'un bu fotoğrafı sosyal medyayı salladı! Alişan’ın sünnetinde...

Elinden geçen çocukların sonralarda şöhrete kavuştuğunu söyleyen Kemal Özkan, yalnızca Alişan'ı değil, Mustafa Sandal ve Hakan Ural'ı da sünnet ettiğini söyleyerek, ''Biz kestik mi evvelallah tam keseriz. Bir gün gelecek, meclisin kapıcısından cumhurbaşkanına kadar herkes benim sünnet ettiğim çocuklardan oluşacak. Çünkü ben zengin fakir ayrımı yapmıyorum'' demişti.

Alişan ve Bülent Ersoy'un bu fotoğrafı sosyal medyayı salladı! Alişan’ın sünnetinde...

Haliyle herkes 'Bülent Ersoy, Alişan'ın sünnet düğününe katıldı mı?' sorusuna yanıt aramaya başladı. Tüm bu iddialara Alişan'dan yanıt geldi. Türkücü, o karenin çekildiği günü şöyle anlattı:

Alişan ve Bülent Ersoy'un bu fotoğrafı sosyal medyayı salladı! Alişan’ın sünnetinde...

"O benim sünnetim değildi. Bülent Ersoy yardıma muhtaç 50 çocuğu sünnet ettiriyormuş. Kemal Özkan, annemle babamı davet etmiş."

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